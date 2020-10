Jak to snášíte?

Je to teď hrozně smutné období. Jsem brněnským odchovancem, a tak dobře vím, jak suprovou atmosféru umějí fanoušci Komety na stadionu vytvořit. Hrozně jsem se na ně těšil. Úvodní utkání jsme však museli absolvovat bez diváků, a teď se navíc nehraje vůbec. Přitom já si už v srpnu a v září prošel dvěma karanténami. I mě covid dohnal. Neustálé čekání na zápasy je hrozně psychicky náročné. Už jsem tím ztratil zhruba měsíc a půl života. Teď se ani nemůžeme připravovat v hale, tak jen cvičíme doma. Vím, jak moc je v současnosti doba složitá, avšak pořád doufám, že se extraliga rozjede.

Jak těžký průběh nemoci jste měl?

Bolela mě hlava, měl jsem teplotu a byl jsem unavený. Dalo se to ale zvládnout. Po uzdravení mně stačily dva tréninky, abych se vrátil zpátky do normálu.

Bylo pro vás Brno jasnou volbou, když jste se rozhodl začít sezonu v tuzemské nejvyšší soutěži?

Ano. Před odchodem do Ameriky jsem nastupoval za Kometu v dorostu i v juniorech. Oslovil jsem tudíž jejího šéfa pana Zábranského. Také on měl zájem, takže jsem nic jiného neřešil. Měl jsem připravenu pouze jednu záložní variantu. Kdyby mě Brno nechtělo, nabídl bych se Mladé Boleslavi, kde působí můj starší brácha Adam. Takže moje vize byla zahrát si proti němu nebo s ním. (úsměv).

Už jste se někdy jako soupeři na ledě potkali?

Myslím, že pouze jedinkrát. Ještě jako žáčci. Já jsem tehdy byl na nějakém turnaji v Plzni členem jihomoravského výběru a utkali jsme se mj. s Kometou Úvoz, za níž nastoupil bratr. V extralize by to byl podstatně vyšší level. Snad budeme mít štěstí a ještě si proti sobě zahrajeme.

Jak se vám zamlouvá úroveň české extraligy?

Už jsem ji začal hodně sledovat loni, když Adam přestoupil do Boleslavi. Myslím, že má docela vysokou kvalitu. Já si na ni ale troufám. Za mořem jsem sice převážně nastupoval za Providence v AHL, ale stála proti mně řada útočníků, kteří měli dost zkušeností z NHL. Takže ani doma se nebojím nikoho.

V NHL patříte slavnému Bostonu Bruins, s nímž jste nedávno podepsal novou dvouletou smlouvu. Cítíte příležitost se natrvalo probojovat do týmu?

Věřím v to. Když Boston vypadl po restartu NHL z play off, tak si mě zavolal generální manažer Sweeney a řekl mi, že chystá velké změny. Naznačil, že mi dá šanci se prosadit do týmu. Snad to tedy jde po správné cestě. Zvlášť když teď mám jednocestný kontrakt. Kdyby mě teď Boston chtěl poslat na farmu, muselo by se tak stát přes listinu volných hráčů, odkud by si mě mohl vzít jiný klub zcela bez náhrady. To vnímám jako určitou pojistku.

V sezoně 2018/19 jste v NHL už dva zápasy odehrál. Jak na ně vzpomínáte?

Byl jsem z toho tehdy trochu vyjukaný. (smích). V rychlosti bruslení se NHL od AHL příliš neliší, ale ve hře s pukem je NHL mnohem výš. Nebylo to pro mě vůbec snadné. V těch utkáních jsem odehrál zhruba po devíti minutách. Dostal jsem se třeba na třicet vteřin na led, a pak jsem proseděl pět minut na střídačce. Bylo těžké si to srovnat v hlavě a stoprocentně se koncentrovat na tu svoji chvilku.

Už víte, kdy vás Bruins povolají zpět?

Podle předběžných informací bychom se měli na přípravném kempu sejít počátkem prosince.

Reprezentoval jste v minulosti Česko na světových šampionátech do 18 i 20 roků. Láká vás také seniorská reprezentace?

Samozřejmě. I to byla pro mě motivace, proč jsem chtěl aspoň na pár měsíců do extraligy. Pokud by přišel telefonát, s účastí na Karjale ve Finsku bych neváhal.

Jste ve spojení s dalšími hokejisty z NHL v jiných extraligových mužstvech?

Občas si zavoláme s Laukem či s Chlapíkem, k nimž mám hodně blízko. Utkání v Česku si užívali. I oni jsou nešťastní, že se teď nehraje.