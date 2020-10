Nosek se pomalu v Las Vegas připravoval na balení kufrů, ale nakonec mu byla smlouva o rok prodloužena, což kvituje. „Pomohl trejd Paula Stastnyho. Odešel do Winnipegu. Uvolnilo se tím místo v platovém stropu a tým potřeboval centra. Tahle shoda okolností mě v týmu udržela. Už jsem vůbec nepočítal, že zůstanu. Měl jsem všechno zabalené. Jsem moc rád, že to dopadlo. Jsem tam od první sezony Vegas v NHL. Město se nám s manželkou líbí, dobře se tam žije," přiznává Nosek, který hrál v NHL také za Detroit, ale současný klub mu přirostl k srdci. A to i kvůli majiteli, kterým je Bill Folley.

„Investuje spoustu peněz do nás i mimo hokej. Vozí nás na svůj ranč v Montaně. Naloží nás do soukromého letadla, vždy jen hráči, bez trenérů. Většinou je to výlet na tři dny. Má tam své golfové hřiště, obrovské množství nemovitostí. Chodíme na ryby, jezdíme čtyřkolkama po okolí, večer hrajeme poker. Takhle štědrých a přátelských majitelů se v NHL moc nenajde," je spokojený se současnou adresou Nosek.

Během dohrávky NHL strávil v bublině téměř dva měsíce, přesně 55 dní. Přísná pravidla, nařízení, která se musela striktně dodržovat. Hala a hotel, to byl jejich svět. Vše ostatní bylo tabu.

Český útočník Tomáš Nosek v utkání Euro Hockey Challenge s Norskem v dubnu 2014 v Havlíčkově Brodu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Všude kolem postavili plot, celý areál hlídala ochranka. Nikdo nesměl dovnitř, nikdo ven. Abychom se z toho nezbláznili, vyvezli nás jednou na golf. Kvůli tomu neprodyšně uzavřeli hřiště, abychom se s nikým nepotkali. Pak nás asi čtyřikrát odvezli na otevřený stadion, abychom byli chvilku na čerstvém vzduchu. V hotelu byla jedna společná místnost na jídlo, plátno na videohry, pingpongový stůl. Už bych to nerad zažil znova. Bylo to vězení," vzpomíná Nosek na období, které hráči museli prožít kvůli koronaviru.

Kontakt s rodinou jen přes sociální sítě, v lednu narozeného syna mohl vidět jen přes obrazovku. I když šlo o nelehkou dobu, najde si okamžiky, které mu budou tento výjimečný čas připomínat celý život.

„V něčem byla jarní karanténa pozitivní. Než se začalo s tréninkem, dlouhé dny jsme trávili doma, tak se nám s manželkou zadařilo a Patrik bude mít brzy bráchu. Kluci budou od sebe 1 rok a 7 měsíců," pochlubil se Nosek, který má před sebou NHL, ale jednou by se chtěl do pardubického Dynama vrátit. „Ale ještě to asi pár let potrvá," upozorňuje.