Hokejový bránce Devon Toews podepsal po příchodu do Colorada čtyřletou smlouvu, která mu podle médií zaručí celkový příjem 16,4 milionu dolarů. Ročně to pro šestadvacetiletého Kanaďana znamená téměř šestinásobně lepší finanční podmínky. Nedávno mu skončila v předchozím působišti v NHL New York Islanders dvouletá smlouva na 1,4 milionu dolarů a stal se chráněným volným hráčem. Za Avalanche bude nastupovat až do konce sezony 2023/24.