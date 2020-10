Pět let je průměrná délka hráčské kariéry v NHL. Dominik Simon ale nepatří k těm, kteří by se po této době s nejlepší hokejovou soutěží světa loučili, ačkoli dát sbohem Pittsburghu pro něj nebylo jednoduché. „Teď už se ale strašně těším do Calgary," řekl 26letý hokejový univerzál, který s Flames podepsal roční kontrakt.

Mrzelo vás hodně, že opouštíte klub, který vás uvedl do NHL?

Pět let v kariéře je dlouhá doba, během které si vytvoříte hodně vztahů. Odchod z Pittsburghu mrzí, ale už jsem to vstřebal. S kluky jsme si napsali, Crosby se taky ozval... Není to tak, že po pěti letech odejdete a nikomu už neřeknete ani slovo.

Tušil jste, že vám Penguins nepředloží kvalifikační nabídku?

Já nad tím takhle nepřemýšlel, ale myslel jsem, že to nějak dopadne a budu v Pittsburghu hrát dál. Jenže člověk něco plánuje a nakonec je všechno jinak.

Co vám bude z Pittsburghu nejvíc scházet?

Kluci v kabině, realizační tým. Město jsem si taky oblíbil. Když do Pittsburghu přijdete poprvé, tak dojem není ideální, ale časem poznáváte pěkná místa, kde se dá trávit čas.

V letech 2016 a 2017, kdy Penguins získali dva Stanley Cupu, jste ještě neměl pevné místo v prvním týmu. Máte pocit, že v dalších letech už byl Pittsburgh trochu za zenitem?

Když se vyhrály Stanley Cupy, tak jsem nahoře hrál jen párkrát, což mě mrzelo, protože na farmě se mi dařilo. Ale i tak jsem byl rád, že jsem mohl být u oslav na ledě a v kabině. To byl neskutečný zážitek. Pár starty v sezoně jsem se na tom aspoň malinko podílel. Další rok asi přišla kocovina po vítězství, všichni se proti nám chtěli vytáhnout. Je to škoda, protože mně se hrálo líp a líp.

V letošním předkole play off vypadli Penguins s Montrealem. Jak se vám po operaci ramene na sérii s Canadiens dívalo?

Nebylo to nic moc, bohužel. Montreal to měl lehčí, protože na něj nebyl takový tlak. S tím, jak se hrálo v bublinách a bez diváků, ale rozhodovaly i jiné faktory.

Novou smlouvu jste podepsal dva týdny po otevření trhu. Sešlo se vám víc nabídek?

Bavil jsem se s pár kluby, ale musel bych čekat delší dobu. Když jsem viděl, jaký má zájem Calgary a kolik mají podepsaných útočníků oproti jiným zájemcům, tak jsem neváhal a bral jsem to.

Zajímali se Flames hodně o stav vašeho ramena?

Už měla být podepsaná smlouva, ale ještě chvilku tomu dávali čas, aby si byli jistí, že jsem v pořádku. Konzultovali to s doktory a neponechali nic náhodě. Já už jsem ale stoprocentní.

Mluvil jste s lidmi z klubového vedení, s jakou rolí pro vás počítají?

S trenérem (Wardem) s i generálním manažerem (Trelivingem) jsem hovořil. Pěkně mě přivítali. Bavili jsme se i o tom, kde by mě v sestavě viděli, ale pak jsme se shodli, že nová sezona začne až za dlouhou dobu a je předčasné říkat, s kým a jak budu hrát. Každopádně mají moc šikovných útočníků. Je to mladý tým namíchaný s veterány i s kluky, co umějí přitvrdit.

Taky budete mít v Davidu Rittichovi po delší době zase českého spoluhráče.

Minulý rok jsme byli na večeři, když Calgary hrálo v Pittsburghu. Jako bychom to plánovali předem (směje se). David je moc vstřícný. Už po podpisu smlouvy jsme byli ve spojení. Kdybych něco potřeboval, můžu se na něj obrátit. Do Kanady se už hodně těším. Vždycky jsem měl rád Vánoce, když napadl sníh. Teď si ho asi užiju trochu víc.