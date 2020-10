Dvaatřicetiletý Maroon si za 64 zápasů zkrácené základní části uplynulého ročníku připsal 23 bodů za devět gólů a 14 asistencí. Při úspěšném tažení za Stanley Cupem, který poprvé získal loni ještě jako hráč St. Louis, přispěl šesti body (1+5) ve 25 duelech. Celkem má Maroon, jenž oblékal během kariéry i dres Anaheimu, Edmontonu a New Jersey, v základní části na kontě 513 utkání a 229 bodů (97+132). V play off přidal 40 bodů (17+23) v 98 zápasech.

Třicetiletý Schenn zasáhl v základní části poslední sezony jen do 25 utkání, dal gól a na dva nahrál. Za 11 bitev play off přidal dvě asistence. Pětka draftu z roku 2008 působila v minulosti také v Torontu, Philadelphii, Los Angeles, Arizoně, Anaheimu a Vancouveru. V dlouhodobé fázi odehrál Schenn 759 zápasů a zaznamenal 148 bodů (31+117). Ve 23 utkáních play off dvakrát skóroval a na další tři branky nahrál.