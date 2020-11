Dá se taková zpráva vstřebat v klidu?

Před pár dny to byly už 4 týdny od operace... Pořád chodím o berlích a teď jsem dostal ortézu, se kterou pomalu začínám našlapovat, abych achilovku trochu rozhýbal.

Jaká byla reakce lidí z Capitals?

Řešil jsem to s člověkem, který se u nás v klubu stará o zdravotní stránku hráčů, s ním jsem byl hodně v kontaktu. Včera jsem mluvil i s novým hlavním koučem Peterem Laviolettem, ale teď s tím asi moc nenadělají. Stalo se a soustředím se na to, abych se dal co nejrychleji do kupy.

Laviolette mj. vedl ve Philadelphii Jakuba Voráčka. Nebavili jste se, jaké má váš nový trenér metody?

S Vorasem jsem o něm nemluvil, ale je to známý kouč, který už má něco za sebou. Vyhrál Stanley Cup (2006 s Carolinou), dvakrát byl ve finále (2010 s Philadelphií, 2017 s Nashvillem - pozn.), takže má hodně zkušeností. A hlavně je to člověk, který má respekt, což ve Washingtonu potřebujeme. Já věřím, že to bude klapat, jak má.

Češi z NHL na operačním stole Tomáš Hertl (San Jose) Jen co se vrátil z Utkání hvězd, přetrhal si na konci ledna vazy v kolenu. Po několikaměsíční rehabilitaci už je ale připravený na zápasovou zátěž. Před pár dny se navíc stal otcem syna Tobiase. Michal Kempný (Washington) Při sprintu si na tréninku utrhl achilovku. Chirurgický zákrok absolvoval na konci září. Tento typ zranění obvykle vyžaduje 6-8 měsíců rekonvalescence. David Pastrňák (Boston) Vymstila se mu gólová oslava ze série 1. kola play off proti Carolině. V půlce září absolvoval operaci poškozené chrupavky v kyčli. Návrat do akce se odhaduje na polovinu února. Dominik Simon (Calgary) Do předkola play off nemohl v dresu Pittsburghu zasáhnout po operaci ramene, kterou absolvoval na konci dubna. Teď už je ale stoprocentní a netrpělivě vyhlíží nové angažmá v Kanadě.

Nebojíte se, že pro vás bude i vzhledem k angažmá nového kouče, pozdější návrat k týmu až příliš velkým handicapem? Vždyť do sezony naskočíte nejdřív v dubnu.

Já to tak určitě neberu. Nikdo ještě pořádně neví, kdy a jak sezona začne. To mi možná i trochu hraje do noty, takže teď neřeším, kolik toho stihnu, nebo nestihnu. Soustředím se na sebe a na svoji rodinu, to je teď to nejdůležitější. Dělám všechno, abych se dal do pořádku a kdy to bude, to se uvidí.

Zranění, které vás potkalo, může třeba basketbalistům ukončit kariéru. Jak je to v hokeji?

Zaplaťpánbůh, že noha je u hokejistů v brusli dobře fixovaná. Na achilovku není takový nápor jako u basketbalistů, tenistů, nebo u atletů. Takže to je pro mě dobré. Sháněl jsem i zprávy o hokejistech, kteří toto zranění prodělali. A nemají žádné trvalé následky, normálně fungují. Jen mi to prostě vezme pár měsíců a pak budu stoprocent.

Nicméně druhé těžké zranění během dvou let vás asi vystrašilo, ne?

Určitě mi to otevřelo oči. Já jsem už takový typ, že hrnu všechno na sto procent a tohle zranění beru i jako znamení, že bych se měl nad svým tělem zamyslet a podívat se na ten problém z jiné stránky. Neberu to jako tragédii, dívám se na to pozitivně a věřím, že mě to posune mě to dál.

Už jste kontaktoval někoho, kdo by vám měl pomáhat?

Lidi, kteří mě v tom stoprocentně podpoří. Řešíme různé věci jako stravu a spánek, protože hojení těla nejlépe probíhá, když člověk spí, takže nejdůležitější je dobrý spánek, aby se rána pořádně hojila. K tomu různé doplňky, pravidelně dělám dechová cvičení a chodím i na meditace. Snažím se ten čas pojmout jinak a zaměřit se na věci, které jsem předtím nedělal. A samozřejmě mi to ukazuje cestu trochu jiným směrem.

Jak si v době, kdy se v Česku nekontrolovaně šíří koronavirus a vy navíc chodíte o berlích, udržujete pozitivní myšlenky?

(povzdechne si) První věc je, že nesleduju zprávy... Čekáme prcka a na to se hrozně moc těším. Prožíváme s přítelkyní výjimečné časy a je to pro mě osobně hrozně hezké období. S tím, co je okolo, člověk nic moc nenadělá, takže se soustředím, na co můžu, a to je rodina. Tento týden už letíme zase do Ameriky, tak si užívám poslední dny v Česku.

Měl jste čas si i trochu zhodnotit, proč jste v letošním play off jako jeden z hlavních favoritů vypadli už v prvním kole?

Když to řeknu na rovinu, neměli jsme s Washingtonem proti Islanders sebemenší šanci. Nehráli jsme vůbec dobře, neudrželi jsem se na puku v útočné třetině. Islanders byli výborně připraveni a my se ani nedostávali do nějakých šancí. Oni to hráli z obrany a nedělali chyby, což je v dnešním hokeji klíčové. Zaslouženě přes nás přešli.

Vyrovnali jste se s podmínkami hokeje v bublině? To je totiž jedna z variant i pro rozjezd příští sezony NHL...

Člověk nemá žádný sociální život. Někdo to snáší líp, někdo mnohem hůř. Nemůžete se jít někam projít, v Torontu jsme měli hotel u jezera, ale nemohli jsme ani tam. K dispozici byl jen fotbalový stadion, abychom se trochu dostali na vzduch, a to bylo celé.

Jinak jen z hotelu do haly a zpátky.

Ale hráči si to tak odsouhlasili, protože drtivá většina chtěla hrát o Stanley Cup i bez diváků. Co se týče osobního života, tak to bylo na ho..o, na druhou stranu ale oceňuju, že to vůbec NHL v době koronaviru dala dohromady. Když vidím, jak to teď vypadá v Česku, tak ta situace není žádná legrace.