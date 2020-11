„Plno majitelů nechce hrát bez diváků, nevyplatí se jim to," říká Tomáš Hertl ze San Jose. „Ze začátku by třeba mohla být kapacita arén upravena na 50 procent. Hlavně doufám, že už nebudeme nastupovat před prázdnými tribunami," přál by si letošní vítěz Stanley Cupu Ondřej Palát.

Pojem ‚bublina' jako místo, kam kromě aktérů, realizačních týmů a personálu nemají přístup žádní další lidé, se zabydlelo ve sportovní hantýrce. S bublinami se úspěšně popasovali organizátoři NBA i tenisových grandslamů. Divácký prvek ale zúčastněným zásadně chyběl.

Zástupce komisionáře NHL Bill Daly nedávno vyjádřil přání odehrát kompletní sezonu NHL, v níž každý ze 31 týmů nastoupí v základní části k 82 zápasům a poté bude následovat čtyřkolové play off. Toto přání ale naráží na řadu překážek.

„23. července by měla odstartovat olympiáda, kterou v Americe vysílá stanice NBC. Ta vlastní i práva na přenosy z NHL. Takže bychom museli skončit kolem 20. července," přemítá Hertl. „Variant existuje hodně. Jedna z nich je, že bychom vždycky na dva týdny odjeli do hracího města, nastoupili k devíti zápasům a vrátili se domů," dodává lídr Sharks.

Další návrh se zase opírá o zkušenosti z výlukové sezony 2012-13. Odstartovala až 19. ledna, všechny týmy nastoupily ke 48 zápasům a play off končilo posledním finálovým duelem 24. června. Další sezona by se pak mohla rozeběhnout klasicky na začátku října 2021. „Vyhodnocujeme spoustu informací a dat. Nejistota ale přetrvává," připouští Daly.

Že by NHL znovu zažehla motory na Nový rok, v tuto chvíli moc hráčů nepředpokládá. „Moc to nevidím. A někdo dokonce říká, že se nebude hrát vůbec," obává se Hertl. „Spíš bych řekl, že se začne později. V poslední době máme hodně hovorů s Hráčskou asociací, jak by všechno mělo vypadat. Čeká nás mezi hráči hlasování, liga a majitelé si k tomu pak řeknou svoje," tvrdí Dominik Simon z Calgary.

I když hokejisté moc netuší, na čem vlastně jsou a jaký bude časový itinerář, musejí být připraveni na všechno. „Když se diskutovala nová kolektivní smlouva, tak jsem měl k tomu své výtky a stejně na to nikdo nehleděl. Vedení ligy a majitelé si to prostě rozhodnou sami, a tak to bude. Nám zbývá jen dorazit na tréninkové kempy připravení. To je všechno, co s tím můžeme dělat," tvrdí obránce Floridy Radko Gudas.