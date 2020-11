V poslední sezoně zažil David Rittich tolik zvratů, že ročník připomínal divokou jízdu na horské dráze. Vstupoval do ní jako jednička Calgary, zachytal si na Utkání hvězd, před play off ale o svou exkluzivní pozici přišel a do týmu Flames mu navíc v říjnu přivedli konkurenta s vysokou smlouvou. Rittich však všechna protivenství bere jako výzvu, se kterou se hodlá poprat. I s pomocí mentálního kouče.

Pro profesionálního sportovce, který se chce řádně nachystat na další sezonu, nejsou podmínky k přípravě v Česku zrovna ideální.

Je to něco jiného, než co to bývalo. Já se snažím dodržovat všechna opatření, takže mi zbývají tréninky doma v garáži nebo venku. Musíme ta nařízení respektovat, i když nad něčím zůstává rozum stát. Ale nechci se vyjadřovat k něčemu, za co bych byl později ‚lynčovaný'.

Poslední roky jste trénoval s Josefem Kořenářem, který působí na farmě San Jose. Nechybí vám jeho společnost? Nenudíte se?

Pepa je teď s Třincem. Jo, jo, chybí mi ten mladej, co uklízí (směje se). Ale nad tréninkem člověk nesmí moc přemýšlet. Musíte do přípravy jít naplno rovnýma nohama a makat. Musím na tom být co nejlépe a na to dva týdny nestačí.

Calgary v říjnu angažovalo brankáře Jacoba Markströma a navíc s ním podepsalo šestiletou smlouvu na 36 milionů dolarů. Souhlasíte, že to třicetiletému Švédovi dává do začátku sezony větší šance opanovat post týmové jedničky?

Asi dává. Podepsal dlouhodobě, na vysokou částku, což něco naznačuje. Ale já to beru jako motivaci sám pro sebe. Už jsem v té pozici byl, že jsem měl horší kontrakt než Mike Smith a byl jsem brán jako dvojka. Ale chci ukázat, že jsem v NHL oprávněně a můžu v ní vydržet.

Markström je první Evropan, se kterým budete v zámoří interně soupeřit. Znáte se trochu?

Na All-Star Game jsme se chviličku bavili. Samozřejmě jsme netušili, že budeme spolu v týmu, ale na mě působil velice sympaticky, byl v pohodě. Uvidíme, co sezona přinese.

Překvapilo vás, jaké tornádo prosvištělo na podzim mezi gólmany? Lundqvist bude ve Washingtonu, Holtby ve Vancouveru, Dubnyk v San Jose. Co jste na ten kolotoč říkal?

Dal se čekat. Řadě hráčů končily smlouvy a ostatní týmy chtěly ten post posílit, aby měly dva kvalitní brankáře, nebo novou jedničku. Takový pohyb mezi gólmany nebyl minimálně 10 let. Vždycky, když přijde někdo nový, tak ale máte motivaci ukázat, že ta pozice je vaše...

David Rittich na archivním snímku.

Vlastimil Vacek, Právo

Díky volnému trhu budete mít zase i českého spoluhráče.

Síma (Dominik Simon) už loni říkal, že v Pittsburghu chvíli hraje, chvíli ne. Na to, jaký to je, v mých očích, výborný hráč, jeho pozice nebyla jistá. Takže jsem strašně rád, že jde k nám a budu mít po Froldovi (Michael Frolík) v týmu zase Čecha.

Čím si vysvětlujete, že minulá sezona pro vás měla tak nepříjemné vyústění a v play off jste prakticky nechytal?

To asi není úplně otázka na správnou osobu. Trenér se tak rozhodl, já to respektoval a už bych se k tomu nevracel. Dopadlo to, jak jsme viděli. Já dostal menší šanci jen v tom posledním zápase s Dallasem a bohužel to nevyšlo. Nastal pro mě nejhorší možný scénář, ale já se z toho snažím vytěžit pozitivum a chci se odrazit dál.

Podepsala se na vás i uzavřená bublina v Edmontonu?

Hotel, dvorek, zimák, dvě restaurace... A tím to končilo. Psychicky náročné to bylo pro každého hráče, takže nemá cenu se vymlouvat, že to bylo nějak šílené. Ale v situaci, kdy nechytáte, tak to je těžší a těžší.

Proto jste se rozhodl oslovit Mariana Jelínka, aby vám pomohl?

Myšlenka se zrodila ještě před pobytem v bublině. Řešili jsme to i doma s manželkou. S Marianem jsem se spojil už v létě. Po návratu z Kanady jsme se začali scházet a spolupracovat. Řešit, co udělat jinak, co v hlavě změnit...

Hrálo velkou roli, že vás Jelínek vedl jako asistent dva roky v Mladé Boleslavi?

Já si dovolím tvrdit, že jsem z toho žil doteď. Tehdy mluvil v Bolce k celému týmu, já si třeba myslel, že je něco nepodstatná maličkost, ale za půl roku se ukázalo, že přesně ví, o čem mluví a byla to stoprocentní pravda. Takže, když jsem přemýšlel o mentálním trenérovi, první člověk, který mě napadl, byl Marian.

Českých gólmanů je v NHL jen pár. Jak si vysvětlujete trend, kdy se čím dál víc prosazují na tomto postu kromě Švédů a Finů i Rusové? Vždyť i finále Stanley Cupu bylo soubojem ruských gólmanů.

Zatím bych neřekl, že je to invaze Rusů, ale dostávají prostor ve svých ligách a tím pádem můžou vyletět nahoru. U nás je problém, že se nedá prostor mladému gólmanovi a radši se přivede někdo starší, nebo cizinec, který pak zabírá místo mladšímu. Dosty (Lukáš Dostál) je toho zářným příkladem. Ve Finsku dávají šanci mladým brankářům a Dosty, který u nás skoro nechytal, má v Ilvesu ohromující statistiky. Je to super gólman, výborný kluk. Jednoho dne bude chytat i za ten Anaheim (Dostál byl draftován Ducks ve třetím kole v roce 2018 - pozn.).

David Rittich.

Vlastimil Vacek, Právo

Už tušíte, kdy vyrazíte do Kanady?

Zatím to nedovedu říct. Většinou létáme dva týdny před kempem, ale pořád není jasné, co se stane a jak to bude s novou sezonou. Ale kdybyste zavolal komukoli z hráčů NHL, tak vám nic jistého neřekne.

Vadilo by vám, kdyby se zredukoval počet zápasů, play off by se zvládlo do půlky července a od podzimu se zase vše vrátilo do normálních kolejí?

Ono je fakt milion verzí. A hlavně majitelé nechtějí hrát bez diváků. Co si budeme povídat, ty zápasy v prázdné hale, to bylo šílené. Já chci mít za zády fanoušky a užívat si atmosféru, než abych slyšel každé slovo ze střídačky. Nikdy nemůžete vědět, který zápas bude váš poslední. A podívejte se na to třeba i z pohledu starších hráčů, co mají nadosah nějaký rekord nebo milník. Najednou se místo 82 zápasů odehraje 48 a jim pak třeba ten rekord uteče o pět startů... Takže já jsem pro kompletní sezonu. A hlavně s diváky!