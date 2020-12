NBA začíná tento týden, čekal jste, že se NHL v půlce ledna přidá?

Abych řekl pravdu, já myslel, že zkrácená sezona začne ještě o něco později. Nevyjasněných otázek bylo pořád dost.

Co vás nejvíc trápilo?

Po delší době jsem zase slyšel o bublinách v hracích městech. Po play off se přitom říkalo, že už žádné bubliny nebudou. Sám jsem zvědavý. Mně už by to bylo asi jedno, hlavně ať se hraje. Ale když bublina, tak jen krátkodobá.

NHL kvůli restrikcím ohledně cestování musí přerozdělit divize, takže to vypadá, že vás čekají zápasy proti Dallasu, Chicagu, ale i posledním šampionům z Tampy Bay...

Já si myslím, že taková divize by nám měla vyhovovat víc než ta naše Metropolitní. To už říkal i náš kouč Rod Brind'Amour, že to byla nejsilnější divize za posledních deset patnáct let. Z osmi týmů se nakonec jen jeden (New Jersey) nedostal do play off.

Brankář Petr Mrázek na tréninku české hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Už jste připravený na začátek kempu a start sezony?

Neměli jsme nic povinného. Spíš máme individuální přípravu, trénoval jsem hlavně v posilovně a dvakrát týdně si zajdu na led. Jsem tu už přes dva měsíce, takže jsme si udělali i krátkou dovolenou na pět dnů na Floridě. Člověk potřebuje na chvíli vypnout, protože až se začne, tak nebude na nic čas a zápasy pojedou každý druhý den.

Kolik utkání po sobě může gólman zvládnout, aniž by se to projevilo na jeho výkonech?

To nahuštění bude každopádně velké. Uvidíme, jaký bude program, kde a jak se bude hrát. Od toho se bude všechno odvíjet, i čas na odpočinek. Ale je potřeba tím projít, dostat se do play off a pak věřím, že už se bude hrát i s fanoušky.

Ti vaši jsou po dvou postupech do play off asi už trochu rozmlsaní.

Ta sezona, to bude jízda. Roli sehraje každý bod. Tým byl před dvěma lety ještě hodně mladý. Základ je play off a pak věřím, že zúročíme zkušenosti z posledních dvou sezon.

Nebude vám chybět lídr Justin Williams, který ukončil ve 39 letech kariéru?

Ze začátku asi ano. Ale ani Willi nemůže hrát věčně, musí se toho chopit jiní hráči, ti naši mladší se za dva roky hodně otrkali a něco se naučili. Tak věřím, že jeho roli někdo dokáže přebrat.

Na podzim u vás žádné velké změny neproběhly. Příchod Švéda Fasta je jen dokladem, že budete zase patřit k nejrychlejším týmům v NHL. Souhlasíte?

To je základ, nechat tým pohromadě několik let, budovat souhru a doplnit třeba jednoho hráče. Takže jsem za to rád, protože to mužstvo má dobré jádro a dokáže si dojít pro play off.

Po příchodu do Caroliny jste si pochvaloval, že chytáte za nejlepší obranou v soutěži. Platilo to i letos?

Složení bylo trochu jiné, měli jsme tam nové hráče, kteří ale taky udělali dobrou práci. Je škoda, že nezůstal Joel Edmundson, který podepsal v Montrealu. Jinak by obrana byla úplně stejná jako loni. Ten první rok byla opravdu jedna z nejlepších, ale ani teď jsem si nemohl na nic stěžovat.

Po příští sezoně vám končí smlouva, hodně gólmanů vašeho věku uzavírá dlouhodobé kontrakty. Je to teď i váš cíl?

Základ je chytat dobře, abych mohl podepsat smlouvu na další roky. Jenže sezona bude hodně krátká, taky uzávěrka přestupů nastane brzy, ono to uteče jako voda. Snažím se nad tím spíš nepřemýšlet. Hlavně abychom už hráli a dařilo se nám.

Spolupráce s mentálním koučem Marianem Jelínkem dál trvá?

Já doufám, že bude pokračovat až do konce mojí kariéry, protože to šlape opravdu dobře a pořád jsme v kontaktu.

Zařadil jste do svého gólmanského repertoáru i nějaké novinky?

Zlepšovat styl, pilovat detaily, zdokonalovat se. To prostě musíte pořád. Poslední sezony byly důkazem toho, že na to jdu dobře a daří se. Je to i o zkušenostech. Člověk se obouchává, už mi není třiadvacet. Vím, jak to chodí a jak se mám připravovat.

Za pár dnů začíná šampionát do 20 let, na kterém jste byl v roce 2012 vyhlášen nejlepším gólmanem. Co vás napadá, když vidíte svoje tehdejší zákroky?

Na Twitteru jsem zahlédl nějakou fotku a to jsem se vážně zasmál. Teď už je to úplně jiné chytání, než jsem tehdy předváděl. To je právě ten vývoj a je jasné, že když chcete být na nejvyšší úrovni, tak na sobě musíte pracovat. Člověk nemůže být stejný jako před devíti lety, styl hokeje je odlišný. Kaž dopádně na zápasy dvacítek se určitě rád podívám. Když se NHL ještě nehraje, tak to budu střídat s Premier League.