Nikdy to nebyly žádné závratné počty, v poslední sezoně ale z celkové sumy 35 evropských gólmanů reprezentovali českou brankářskou školu v NHL pouze tři chlapíci v masce. Už jen Pavel Francouz (Colorado), Petr Mrázek (Carolina) a David Rittich (Calgary) připomínají nejlepší lize planety, že na Čechy se kdysi vyplatilo spoléhat.

Míst pro brankáře v 31 týmech NHL je jen dvaašedesát, konkurence je tvrdší než na postech beků a útočníků. Zatímco cifry brankářů ze Švédska, Finska a také Ruska, jež dostávají příležitost ve špičkových týmech, nabírají na síle, u českých gólmanů je to teď naopak.

Ještě v sezoně 2016–2017 si aspoň jeden start zapsala šestka Mrázek, Neuvirth, Pavelec, Rittich, Langhamer, Mazanec. „Těch šest gólmanů mi přijde jako solidní počet, kéž by to tak bylo zase," přál si Francouz.

K výkonům legendárního Dominika Haška, který šestkrát získal cenu pro nejlepšího brankáře NHL, je ale složité se aspoň přiblížit. Posledním českým gólmanem, jenž se objevil v hlasování o Vezina Trophy, byl Tomáš Vokoun v roce 2009... A od té doby připadlo prestižní ocenění třikrát Rusovi, dvakrát Finovi, jednou Švédovi. Po Češích ani vidu, ani slechu.

Brankář David Rittich.

Vlastimil Vacek, Právo

„Není to úplně ideální stav," myslí si Rittich. „Na rozdíl od nás ale dostávají v evropských ligách příležitost mladí gólmani a pak můžou vyletět nahoru. V extralize je problém, že se nedá prostor mladíkovi a radši se přivede někdo starší nebo cizinec, který jen zabírá místo," dodává gólman Calgary a za příklad dává 20letého Lukáše Dostála, jenž zazářil ve Finsku.

„Dosty u nás skoro nechytal, ale v Ilvesu měl ohromující statistiky. Takže věřím, že se prosadí i v Anaheimu, který ho draftoval."

Český gólman Lukáš Dostál.

Facebook: Česká hokejová reprezentace

O svou šanci ale usiluje víc maskovaných mužů s českým pasem. V play off už si start za Boston připsal Daniel Vladař, ve Washingtonu by měl při zdravotních problémech švédského veterána Lundqvista dostat konečně šanci Vítek Vaněček. „Je tam i Kuba Škarek (farma NY Islanders). Myslím, že to je otázka času, až se zadaří a ti kluci budou nahoře," doufá Francouz.

„Třeba v San Jose upřednostňují starší hráče a nedají vás nahoru, dokud nepředvedete výkon naprosto podle jejich představ," tvrdí další česká gólmanská naděje Josef Kořenář. „Když už tu šanci máte, tak ji ale musíte chytit a nepustit."