Boston, který měl podle původních plánů před koronavirovou krizí začít ročník v říjnu v Praze proti Nashvillu, odstartuje ve čtvrtek 14. ledna na ledě New Jersey. Zápas Bruins s nejlepším střelcem soutěže Davidem Pastrňákem i dalšími českými zástupci v O2 areně byl v květnu odložen na neurčito. Stejně jako duely v Evropě se neuskuteční ani Winter Classic mezi Minnesotou a St. Louis a další duely pod širým nebem a bylo zrušeno i Utkání hvězd v Sunrise na Floridě.

Ve zkrácené sezoně sehraje každý celek 56 zápasů místo obvyklých 82. Na programu je celkově 868 utkání místo 1271. Základní část vyvrcholí v sobotu 8. května, kdy se představí 30 z celkových 31 týmů.

Ze čtyř nově vytvořených divizí postoupí do play off z každé čtyři nejlepší celky. Hrát v základní části spolu budou týmy jen v rámci divize. V osmičlenných Východní, Centrální a Západní to bude každý s každým sedmkrát a v Severní, kterou tvoří sedmička kanadských celků, to bude devět až desetkrát každý s každým. Play off začne 11. května a vítěz Stanleyova poháru bude korunován nejpozději v pátek 9. července.

Složení divizí: Severní divize: Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver, Winnipeg. Východní divize: Boston, Buffalo, New Jersey, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia, Pittsburgh, Washington. Centrální divize: Carolina, Chicago, Columbus, Dallas, Detroit, Florida, Nashville, Tampa Bay. Západní divize: Anaheim, Arizona, Colorado, Los Angeles, Minnesota, San Jose, St. Louis, Vegas.

Uzávěrka přestupů byla stanovena na pondělí 12. dubna. Ve středu 21. července se uskuteční rozšiřovací draft, v kterém si bude vybírat hráče nový celek Seattle Kraken. Draft nováčků se bude konat 23. a 24. července a místo konání ještě nebylo stanoveno. Ve středu 28. července začne trh s volnými hráči.