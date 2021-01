Mrázek si ve čtvrtek při letošní premiéře liboval na ledě Little Caesars Areny za pevnou obranou Caroliny. Prošlo na něj jen 14 střel, se kterými neměl problémy. Poprvé od 10. ledna loňského roku tak vychytal nulu, celkově 22. v kariéře.

"Jsme rádi, že se nám hned povedlo vyhrát (3:0) a ta nula je třešničkou na dortu. Zvlášť, když člověk jde do hry bez přípravného zápasu a nikdo neví, co očekávat," popisoval Mrázek v nahrávce pro média.

Už po svém příchodu do klubu z města Raleigh v Severní Karolíně ale český brankář pěl nadšené ódy na beky svého nového týmu.

"Nejlepší obrana, za jakou jsem kdy chytal," rýpnul si tehdy trochu do Detroitu, za který nastoupil k 166 utkáním základní části a dalších deset zápasů přidal v play off.

Také v minulé sezoně se na své zadáky v Hurricanes mohl Mrázek spolehnout.

"Složení obrany bylo trochu jiné, měli jsme tam nové hráče, kteří ale taky udělali dobrou práci. Ten první rok byla opravdu jednou z nejlepších, ale ani teď jsem si nemohl vůbec na nic stěžovat," řekl v rozhovoru pro Sport.cz.

NHL musela kvůli restrikcím ohledně cestování přeskupit divize a Carolinu tak letos čeká ještě dalších sedm zápasů proti bývalému Mrázkovu týmu.

Centrální divize nám bude vyhovovat, věří Mrázek

"Já si myslím, že nová Centrální divize by nám měla vyhovovat víc než ta naše původní Metropolitní. Říkal to i náš kouč Brind'Amour, že to byla nejsilnější divize za posledních deset patnáct let. Z osmi týmů se loni jen jeden (New Jersey) nedostal do play off," tvrdil Mrázek. Úvodní výhra v Detroitu už začala potvrzovat jeho slova.

"Red Wings strávili u nás v pásmu spoustu času. Naše obrana ale odvedla skvělou práci při blokování střel," děkoval Mrázek.

Congratulations to Carolina Hurricanes goaltender Petr Mrazek on picking up the big 14-save shutout! pic.twitter.com/xbFiT22RnD — Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) January 15, 2021

Filip Zadina dokonce ani jednou nevypálil na branku Caroliny, Filip Hronek měl jen jeden pokus, se kterým na Mrázka nevyzrál.

"V Detroitu to pro mě ale bude vždycky speciální, protože jsem tady (hokejově) vyrůstal a Red Wings mě uvedli do velkého hokeje," přikývl Mrázek.

V sobotu si Carolina s Detroitem na stejném místě odškrtnou další vzájemný zápas.

