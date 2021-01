Hokejisté Dallasu vstoupí po koronavirové nákaze v týmu do sezony NHL v pátek 22. ledna domácím duelem proti Nashvillu. To měl být původně už jejich pátý zápas, ale poté, co bylo pozitivně testováno na covid-19 mezi hráči a dalšími členy týmu 17 zástupců Stars, musel loňský finalista Stanleyova poháru přerušit přípravu a odložit ligový začátek.