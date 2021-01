Dva góly a asistence Dominika Kubalíka nepomohly k výhře Chicagu. V pokračování NHL podlehlo 4:5 po prodloužení na ledě Floridy. Český útočník byl ovšem po parádním výkonu vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Pro Kubalíka to ve čtvrtém zápase nové sezony byly vůbec první body. Jakub Voráček si v tomto ročníku připsal první gól a podílel se tak na výhře hokejistů Philaldelphie 3:0 nad Buffalem. Filip Chytil svou rovněž letos premiérovou trefou už jen mírnil prohru New Yorku Rangers s New Jersey na 3:4.

Kubalík, který byl s osmi pokusy nejpilnějším střelcem zápasu, snižoval na 1:2 a 2:3. Český útočník se v obou případech prosadil z pravého kruhu střelou bez přípravy. Po vydařené minulé nováčkovské sezoně a uzavření nové dvouleté smlouvy na 7,4 milionu dolarů se po letošních úvodních nezdarech mohl podivovat, že jej kouč Blackhawks Jeremy Colliton přestal posílat do přesilovkové formace, ale tentokrát se prosadil právě při početní výhodě.

Kromě toho si ještě připsal asistenci u gólu Philippa Kuraševa, který svou první brankou v NHL dostal Chicago ve 47. minutě poprvé do vedení. Florida ale brzy vyrovnala a prodloužení rozhodl Frank Vatrano.

Kubalík vstřelil dva góly v jednom zápase pošesté v NHL ve svém 72. startu. "Mám radost, že jsem skóroval a získal zpět trochu sebevědomí," pronesl Kubalík. "U obou gólů to skvěle zahrál Duncs (Duncan Keith). Naznačil před přihrávkou střelu, bránící hráči se trochu semkli a uvolnil mi tím prostor na straně. Jsem šťastný, že nám přesilovky fungovaly a že jsme týmu takhle trochu pomohli," dodal.

Výkon Kubalíka, který byl v minulé sezoně s třiceti zásahy nejlepším střelcem mezi nováčky, vyzdvihl i trenér Chicaga Jeremy Colliton. "Byl naší velkou zbraní v přesilových hrách, dobře ale hrál i ve hře pět na pět. Gólů mohl dát pravděpodobně ještě více. Jeho výkon byl působivý," podotkl.

Chicago přesto prohrálo, byť poprvé v sezoně bodovalo. "Těžko se mi o tom mluví," řekl Kubalík. "Pracovali jsme ale dobře. Cítil jsem, že jsme udělali hodně věcí správně. Konečně jsme dali góly. Je smutné, že jsme opět nevyhráli, ale máme alespoň bod," dodal. Zlepšení si pochvaloval i trenér Colliton. Jeho svěřenci předchozí tři zápasy prohráli o tři góly a více.

Philadelphia o den dříve prohrála s Buffalem vysoko 1:6 a za úspěšnou odvetu vděčila zejména gólmanovi Brianu Elliottovi, který zlikvidoval čtyřicet střel. Bezgólový stav zlomil v závěru druhé třetiny Travis Konecny a Voráček zvýšil v 54. minutě z přečíslení dva na jednoho. Kladenskému odchovanci přihrál dobře na střelu z první Kevin Hayes, který zpečetil výhru při hře Buffala bez gólmana.

Rangers nabrali rozhodující manko ve druhé třetině, v jejímž začátku sice vyrovnali na 1:1, ale Devils pak odskočili na 3:1 a 4:2. Zápas ještě zdramatizoval ve 47. minutě gólem z dorážky Chytil. Mackenzie Blackwood, který čelil v utkání padesáti střelám, už ale další branku nepustil.

Zápas v New Yorku nabídl i konfrontaci jedniček posledních dvou draftů, ze které vzešel jako jasný vítěz Jack Hughes. Útočník Devils si připsal tři body (2+1) a na prahu nové sezony patří k nejproduktivnějším hráčům v lize (2+4). "Mám i trochu štěstí. Minulou sezonu by se mi puk od holenních chráničů odrazil do rohu, teď do brejku," vysvětlil Hughes, který v nováčkovské sezoně získal 21 bodů (7+14) v 61 zápasech. Alexis Lafreniere nebodoval ani ve třetím startu v NHL.

Gólman Vítek Vaněček prožil před dvěma dny vítězný debut v NHL, ve kterém pomohl Washingtonu třiceti zákroky k výhře 2:1 nad Buffalem, ve druhém startu ale musel strávit na ledě Pittsburghu prohru 4:5 v prodloužení. Capitals sice vedli i díky asistenci Jakuba Vrány 4:2, ale domácí snížili dokonce v oslabení tří proti pěti a poté vyrovnal Jevgenij Malkin. Prodloužení rozhodl z dorážky Sidney Crosby. Vaněček kryl 25 střel.

"Připadalo mi, jako bychom byli postřeleni do nohy a nemohli se pořádně hýbat," komentoval trenér Washingtonu Peter Laviolette obrat Pittsburghu. "Když ve druhé třetině vyrovnali (z 2:4), čekal jsem od našeho týmu lepší odpověď ve třetí třetině. Ale nemohli jsme se rozjet," litoval. Penguins navíc od třetí třetiny hráli jen se čtyřmi obránci, protože se Marcus Pettersson a Juuso Riikola zranili.

Pavel Francouz ještě v nové sezoně nechytal a tentokrát nebyl kvůli zranění ani na střídačce. Jeho absence by měl trvat řádově několik dní. I bez něj Colorado zvítězilo 3:2 na ledě Los Angeles. Hosté vedli už po dvou třetinách o tři góly i díky dvěma asistencím Nathana MacKinnona, který tím zaokrouhlil počet bodů na 500 (191+309 v 528 zápasech). Této hranice dosáhl jako první hráč, který byl draftován v roce 2013 a později.