Pětadvacetiletý Vaněček má za sebou další dvě premiéry. Nastoupil totiž k druhému zápasu po sobě a také si zachytal v samostatných nájezdech. Tenhle příběh rodáka z Havlíčkova Brodu má navíc vítěznou tečku, v penaltovém rozstřelu nepustil za svá záda jediný kotouč a vychytal Jacka Eichela nebo Taylora Halla.

Do zápasu se výrazně zapsal také Jakub Vrána. Gólem a přihrávkou si hlasitě řekl o cenu pro muže zápasu a v pátém zápasu sezony si vylepšil celkovou bilanci na tři trefy a dvě asistence.

Český hokejista ve službách Washingtonu Jakub Vrána (vpravo) dává gól v zápase NHL proti Buffalu.

Geoff Burke, Reuters

Ani zápas Pittsburghu s New York Rangers neměl po šedesáti minutách vítěze, a to i díky trefě českého střelce Filipa Chytila, který otevřel povedenou druhou třetinu z pohledu hostujícího celku. "Jezdci" otočili v druhé části třemi góly zápas na svoji stranu. Jenže poslední zápasy Penguins, to jsou především remízy. A stejně tomu bylo i v zápase se svěřenci kouče Davida Quinna.

Trefy McCanna a Bluegera poslaly utkání do prodloužení, ve kterém už branka nepadla a tak znovu rozhodovaly nájezdy. V nich byli letos podruhé letos úspěšní "Tučnáci", kteří tak mají zatím velmi zajímavou bilanci, co se týče utkání nerozhodnutých v základní hrací době.

Všechny tři bitvy, které neskončily po 60 minutách, totiž pětinásobní vítězové Stanley Cupu zvládli dovést ke zdárnému konci....

Loňského vítěze Západní konference koronavirus neoslabil

Debaklem skončil pro Nashville jejich duel s Dallasem. Skvělá produktivita především druhé formace Stars a spolehlivý ruský gólman Chodobin-to byly hlavní zbraně v prvním zápase sezony, do kterého, po koronavirové pandemii, celek z Texasu zasáhl.

Gólový příděl si vychutnával také Radek Faksa v sestavě domácích, na které přišlo přes 4000 fanoušků. Rodák z Opavy se však v prvním soutěžním utkání roku 2021 bodově neprosadil.