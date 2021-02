Jak jste se připravoval, když jste od 19. ledna do 28. ledna nehráli?

Nemohli jsme vlastně dělat nic, měli jsme zakázáno vycházet, takže jsme byli zavření doma. Alespoň jsem cvičil s činkami a na kole, udržoval jsem se. Nebyla to úplně zábava, ale kondičně jsem trochu posílil a v prvním zápase s Tampou jsem se cítil dobře.

Žádný rez jste nemusel seškrabávat?

Nebylo to znát. V první třetině s Tampou jsme byli dokonce lepší, a to zvedne sebevědomí.

Takže vás trenéři museli spíš krotit?

Na začátku jsme mě kratší střídání, abychom se nezatavili. Zápasová porce, která nás čeká, je obrovská. Hráli jsme ve čtvrtek, v sobotu, v neděli... Zápasy jsou obden a je třeba dbát na regeneraci. Bude to zajímavé, ale musíme se s tím porvat.

Povýšil jste na jednoho z důležitých hráčů, taky nastupujete ve speciálních formacích. Příjemná změna, ne?

Já jsem strašně rád, když hraju hodně a jsem na ledě víc a víc. Na oslabení jsem chodil jako mladší, ale měl jsem možnost sledovat celou sezonu, jak to u nás kluci hrají a ten systém znám perfektně. V tom není problém. Budu jen rád, když se budu zapojovat častěji.

Vzhledem k nahuštěnému programu je jasné, že toho moc nenatrénujete. Co vám osobně vyhovuje, když nemáte zápas?

Když nejdeme na led, tak máme nějaké mítinky u videa, rozebíráme přesilovku, oslabení. V pátek jsme měli jen regeneraci v posilovně a lehký strečink. Kdo hraje míň, tak se jde sklouznout, ale jinak je to individuální.

O Carolině se říká, že letos už není černým koněm, ale jedním z favoritů. Souhlasíte?

Tým máme fakt výborný. Sebastian Aho už má pár sezon za sebou a je tím lídrem, i když mu je teprve 23 let. Andrej Svečnikov si ve dvaceti vede dobře. Jsme mladý tým, takže v kabině pořád něco vykládáme, zatímco náš kapitán Jordan Staal je takový tišší. Když se vypořádáme se základní části, tak v play off je to pak o těch maličkostech

Jak se vám líbí v nové Centrální divizi? Může vám vyhovovat víc než Metropolitní, která byla loni extrémně vyrovnaná?

Těžko říct. Máme tu sice dva týmy z finále (Tampu a Dallas), ale pak taky Detroit, který byl loni úplně poslední. Tenhle rok bude jiný, když hrajeme proti stejným soupeřům dokola. Uvidíme, jak to bude vypadat, až nastoupí únava.

Od začátku sezony jste neměl stálé spoluhráče, až v posledních zápasech jste naskočil s Trocheckem a Niederreiterem. Znamená to, že už se složení útoků stabilizovalo?

Určitě to pomáhá, když víte, kdo jak hraje. Ale uvidíme, jak to trenéři mají v plánu, až se vrátí kluci, co byli v karanténě.

Koronavirová situace se v USA liší stát od státu, jaká je u vás v Severní Karolíně?

Před týdnem dvěma to tady vypadalo nejhůř za celou dobu. I když to ale bylo špatné, tak jste si mohli zajít do restaurace, což třeba v Detroitu nešlo. Ale doktoři nám říkali, abychom nikam nechodili, takže to dodržujeme.

