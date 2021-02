Česká mašina na góly už zase jede. Z hokejové značky „Pasta" už je zámoří zase paf. Český útočník David Pastrňák už ve svém druhém startu v sezoně, poté co se zotavil po operaci kyčle, ukázal, že bude pro brankáře pořádnou hrozbou. Poznal to i český gólman Washingtonu Vítek Vaněček. „Když jsem dal první gól, byl to nádherný pocit. Chvíle, kdy se po mé ráně za brankářem rozvlní síť, mi chyběla," smál se útočník Bostonu po výhře 5:3.