V prvním utkání po návratu se Pastrňák jen zastřeloval. Ve druhém duelu si připsal dva přesné zásahy proti Washingtonu a třetí zápas vyšperkoval. Bitvu s Philadelphií proměnil ve své galapředstavení.

„Zotavování bylo opravdu dlouhé. Bylo to něco, co jsem ještě nezažil. Čekání na návrat mi připadalo nekonečné, už mě svrběly ruce," vykládal Pastrňák. Připustil, že měl trochu obavy, jak se na jeho formě dlouhá pauza podepíše.

„Asi jsem si úplně nevěřil, ale jakmile jsem vstoupil na led, hned jsem věděl, že se dokážu skvěle připravit. Cítil jsem se skvěle," konstatoval útočník, který nastupuje s číslem 88 na dresu. Jeho výkony a výsledky dokazují, že se nemýlil.

Před „Pastou" smekl i trenér Bruins Cassidy. „Podle svých zkušeností jsem mu říkal, co se může stát hráči, když vypadne ze hry na delší čas. Že tam může chybět správné načasování akce, prostě, že to nemusí být hned ono," poznamenal trenér Bostonu. „On mi ale ukázal, že tenhle problém nemá. Je ve formě a my ho potřebujeme," doplnil.

Cassidyho těší, jak Pastrňák střílí gól za gólem. „Je to prostě kanonýr. Takový hráč pro vás vyhrává zápasy. Ukázal to teď několikrát za sebou. Vypadá, že má chuť a energii, je připravený hrát a my jsme za to vděční a musíme mu poděkovat."