"Nebylo to pro mne snadné rozhodnutí. Užil jsem si v Columbusu každou minutu a doufal, že dokážu týmu pomoci dosáhnout v této sezoně jeho cílů," uvedl mistr světa z roku 2011. Podle svých slov se už nedostal do formy, která by odpovídala jeho představám. "Takže nastal ten správný čas, abych ukončil kariéru," konstatoval.

Koivu podepsal jako nechráněný volný hráč s Blue Jackets roční smlouvu na 1,5 milionu dolarů. Prvních deset dnů sezony nemohl nastoupit kvůli karanténě, v odehraných sedmi duelech si připsal gól a asistenci. Naposledy se představil v neděli proti Carolině.

Během 15 sezon v Minnesotě se Koivu stal klubovým rekordmanem v počtu asistencí (504), bodů (709) a odehraných zápasů (1028). Vstřelil 205 gólů a je druhý za Slovákem Mariánem Gáboríkem (219). V play off má na kontě 59 utkání a 28 bodů (11+17).

Největší úspěch kariéry sbíral mladší bratr jiného slavného útočníka Saku Koivua s reprezentací. Finům pomohl k olympijskému stříbru v roce 2006 a bronzu o čtyři roky později, byl kapitánem mistrů světa z Bratislavy 2011 a na MS získal ještě další dvě stříbra a dva bronzy.

