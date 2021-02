Edmonton? Kdepak. Montreal? Ne. Tak Detroit? To už vůbec... Nejrozjetějším hokejovým teritoriem Severní Ameriky není momentálně žádná z tradičních destinací, ale sluncem prozářená Florida. Domov posledních šampionů z Tampy Bay, ale i jejich 'místních' rivalů Panthers ze 400 kilometrů vzdáleného Sunrise.

Ještě na začátku devadesátých let tu o hokeji něco vědělo jen nepatrné procento místních. Teď je to domov vítězů Stanley Cupu 2020, kteří zvládají výborně i rozjezd nové sezony. Jejich příklad ale inspiroval také sousedy.

Po výhře 5:2 ve floridském derby mají Panthers osmnáct bodů z jedenácti zápasů, což značí úspěšnost 81,2 procenta, dokonce vyšší než má v Centrální divizi právě Tampa (79,2).

Ruský hokejový obránce Michail Sergačov podepsal jako chráněný volný hráč nový tříletý kontrakt s letošním vítězem Stanleyova poháru Tampou Bay na 14,4 milionu dolarů.

, Twitter

To je nejlepší start sezony v klubové historii, která se vine teprve od roku 1993. Současní Panthers rozjeli sezonu lépe než finalisté Stanley Cupu z roku 1996, ale i vítězové Atlantické divize 2016, za něž ještě hrával Jaromír Jágr.

Florida se sice v posledních letech ocitla ve stínu Tampy Bay, ale proč se neporovnávat s těmi nejlepšími. Páteční zápas (odveta je na programu v noci na neděli) ukázal, že Panthers se na své vzory v mnoha směrech dotáhli.

Kouč Q byl nadšený

"Byli jsme na tuhle velkou výzvu natěšení," tvrdil floridský kouč Joel Quenneville. "Náš výkon byl vynikající. To, co jsme předvedli, je ideál, jak by měla naše hra vypadat."

Jaromír Jágr během tiskové konference po návratu na Kladno.

Vlastimil Vacek, Právo

Dvaašedesátiletý 'Kouč Q', který v letech 2010, 2013 a 2015 dovedl Chicago ke třem Stanley Cupům, je na Floridě druhým rokem. Před sezonou se rozloučil s produktivními útočníky Mikem Hoffmanem a Jevgenijem Dadonovem. Generální manažer Bill Zito přivedl do ofenzívy univerzálnější typy: Švédy Patrica Hörnqvista a Alexandra Wennberga. A do obrany také českého řízka Radko Gudase.

"Florida přišla s nabídkou, která se podle mě v téhle době neodmítá. Panthers mají super tým od gólmana po útočníky, trenér (Quenneville) je tam neuvěřitelný," řekl Gudas v rozhovoru pro Sport.cz po podpisu smlouvy.

Panthers jedou, ačkoli čísla jejich ruské jedničky mezi tyčemi Sergeje Bobrovského stále nejsou nikterak zázračná (úspěšnost zákroků 89,9 procenta, průměr gólů 2,90) a lepší statistiky má Kanaďan Chris Driedger (93,7 - 1,97).

V ofenzívě se ale všechno točí stále kolem Jonathana Huberdeaua a Aleksandra Barkova, které cepoval ve své hokejové školičce dvě a kousek sezony Jágr. Sedmadvacetiletý Huberdeau vede týmovou produktivitu (4+15), předloňský vítěz Lady Byng Trophy Barkov je druhý (4+8).

"Velkou výzvou této sezony je vyhrávat dva zápasy se stejným soupeřem v řadě. Nikdo nechce prohrát dvakrát po sobě," prohlásil kouč Quenneville. Jeho týmu se to v sezoně zatím nestalo.

Tampa Bay loni svým tažením za Stanley Cupem rozjásala západní pobřeží Floridy, teď se hokejové nadšení přesunulo i do jižní části poloostrova a hlavně do haly BB&T Center, kde mají Panthers základnu.