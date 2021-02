Hokejoví útočníci Alex Galchenyuk a Cédric Paquette se v NHL stěhují z Ottawy do Caroliny výměnou za Ryana Dzingela. Sedmadvacetiletý Galchenyuk mění dres už popáté za necelé tři roky. Do Ottawy přišla trojka draftu z roku 2012 teprve před sezonou stejně jako loňský vítěz Stanleyova poháru s Tampou Bay Paquette.

Americký reprezentant Galchenyuk v roce 2017 uzavřel s Montrealem nový tříletý kontrakt na 14,7 milionu dolarů, ale po sezoně 2017/18 byl vyměněn do Arizony, odkud se po dalším roce stěhoval do Pittsburghu a loni v polovině února zamířil do Minnesoty. S Ottawou podepsal na konci října jako nechráněný volný hráč roční kontrakt na 1,05 milionu dolarů.

V této sezoně si připsal v osmi zápasech jeden bod za gól. V NHL nasbíral v celkem 557 duelech 321 bodů za 136 branek a 185 asistencí. Ve 32 utkáních play off zaznamenal čtyři góly a devět přihrávek. V roce 2013 získal s USA bronz na mistrovství světa.

Cedric Paquette and Alex Galchenyuk are heading from OTT to CAR in Dzingel deal. — Frank Seravalli (@frank_seravalli) February 13, 2021

Sedmadvacetiletému Kanaďanovi Paquetteovi po této sezoně skončí dvouletý kontrakt na 3,3 milionu dolarů. Do Ottawy byl vyměněn 27. prosince z Tampy Bay spolu s obráncem Braydonem Coburnem a právem výběru ve druhém kole draftu v roce 2022 za práva na útočníka Mariána Gáborík a brankáře Anderse Nilssona, kteří jsou na dlouhodobé marodce.

Za Senators vstřelil v devíti utkáních jednu branku. V NHL má na kontě 386 utkání a 86 bodů (48+38). V play off sehrál 91 utkání a připsal si pět gólů a sedm přihrávek.

Osmadvacetiletému americkému útočníkovi Dzingelovi po tomto ročníku vyprší dvouletá smlouva na 6,75 milionu dolarů a stihl v něm v 11 duelech dvě branky a stejný počet asistencí. Právě Ottawa jej v roce 2011 draftovala v sedmém kole na 204. pozici a předloni v únoru odešel do Columbusu, odkud hned po skončení sezony zamířil do Caroliny. V NHL má v 343 duelech bilanci 171 bodů (76+95). Ve 28 utkáních play off skóroval třikrát a u jednoho gólu asistoval.