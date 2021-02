Zářil jako sluníčko. A měl důvod. Český útočník David Pastrňák si opět podmanil NHL, když hattrickem pomohl zničit v utkání pod širým nebem Philadelphii (7:3). Rodák z Havířova si do statistik zapsal kousek, jaký tam nemá ani legendární Jágr. Ostatně hattrick pod širákem zaznamenal jen útočník Tyler Toffoli z Los Angeles, který vstřelil tři góly proti Coloradu. „Bylo to nádherné," pochvaloval si utkání Pastrňák.

Zápas v Edgewood Tahoe Resortu se útočníkovi Bruins s číslem 88 na dresu povedl náramně. „Myslím, že to bylo krásné. Hrajete venku, neuvěřitelný zážitek," rozplýval se radostí po svém desátém hattricku v kariéře v NHL. V této sezoně zaknihoval druhý a opět proti Philadelphii.

Třígólové představení načal už po 34 sekundách hry, kdy proměnil přihrávku Marchanda při přečíslení dvou na jednoho. V té době útočili Bruins proti sluníčku. „Bylo to docela náročné a vtipné zároveň," culil se po utkání Pastrňák. „[Marchand] mi pak řekl, že při té gólové akci pořádně neviděl ani síť, takže mi to poslal naslepo," prozradil.

Přihrávka ale vyšla parádně a Boston šel rychle do vedení. „Vždy, když vstřelíte první gól, tak je to skvělý začátek," přitakal Pastrňák. Po hattricku jej pochválil pochopitelně kouč Bruins Bruce Cassidy. „Všechno, co bylo třeba, do naší hry dneska Pasta přinesl. Skvěle pomohl týmu, byl efektivní, přesně tohle jsme potřebovali," těšilo Cassidyho.