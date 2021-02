V pondělí a ve středu svými zákroky deptal hvězdy aktuálně nejlepšího týmu soutěže z Toronta, když v součtu obou zápasů obdržel jen dva góly za 73 střeleckých pokusů Maple Leafs, a snášely se na něj komplimenty ze všech stran, i od trenéra Geoffa Warda.

Jenže proti Ottawě, nejhoršímu týmu Severní divize, se Davidu Rittichovi a celému Calgary vůbec nedařilo. Flames prohráli jednoznačně 1:6 a účastník mistrovství světa v roce 2018 vydržel v brance jen něco málo přes polovinu duelu.

Nutno podotknout, že spoluhráči Rittichovi příliš nepomohli, i on si však vybral jednu slabší chvilku. Jde za ním totiž gól z 28. minuty, po kterém Senátoři zvýšili na 4:1.

Jednadvacetiletý švédský obránce Erik Brännström vypálil ze středního pásma a Rittich, k překvapení všech, si s kotoučem nedokázal poradit a propustil jej za svá záda.

V brance pak sice ještě chvíli zůstal, ale jen čtyři minuty a v nejbližší komerční přestávce přenechal místo mezi tyčemi ruskému debutantovi v NHL Arťomu Zagidulinovi.

Ritttichova úspěšnost zákroků činila jen 80 procent, když z dvaceti střel inkasoval čtyřikrát. A při odchodu do šatny dal jasně najevo, jak to v něm bublá. S helmou na hlavě udeřil do zdi a pak pokračoval do sprch...