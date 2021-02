Útočník Washingtonu Capitals Jakub Vrána (13) a Švéd Nicklas Bäckström (19) doslavují gól proti New Jersey.

Washington rozhodl duel s Ďábly třemi góly v první třetině. Před první sirénou však ještě snížil Nico Hischier a ve druhé střelou švihem snížil na rozdíl jediné branky Pavel Zacha, jenž prodloužil svoji bodovou sérii na devět zápasů za sebou (4+7).

V polovině třetí části však z rychlého brejku vrátil hostům dvoubrankový náskok Jakub Vrána. Při risku domácích bez gólmana pak pečetil výhru Capitals Nic Dowd.

V pátek David Rittich při porážce s Ottawou 1:6 střídal už v polovině zápasu, tentokrát ale svůj tým dovedl proti stejnému soupeři k vítězství 6:3.

Jakub Voráček se vrátil do hry po dvoutýdenní a třízápasové absenci kvůli podmínkám koronavirového protokolu. Odehrál přes 16 minut a v závěru druhé třetiny rozehrál rychlou akci, na jejímž konci po dvou dlouhých přihrávkách z brejku stanovil konečné skóre zápasu na 3:0 Scott Laughton.

O vítězství Nashvillu nad Columbusem 2:1 rozhodl dvěma góly ve druhé třetině obránce Mattias Ekholm, pro kterého šlo o první branky v sezóně.

Gólman Toronta Jack Campbell vychytal dva nejproduktivnější hráče soutěže McDavida i Draisaitla a 30 zákroky se podílel na výhře 4:0 nad Edmontonem. O parádní gól večera se postaral ve druhé třetině Jason Spezza, který naznačením střely dokonale zmátl golmana Smitha a poté ho lehce překonal z boku.

Český útočník Martin Nečas si připsal v zápase Caroliny s Floridou vítězný nájezd poté, co si Carolina nedokázala v průběhu zápasu udržet vedení 2:0, později 3:2. Panteři se na ni vždy dokázali dotáhnout a podlehli ji až 3:4 po nájezdech.

Frýdecko-místecký rodák Ondřej Palát rozhodl o vítězství Tampy nad Dallasem už v první třetině, kdy mu v přesilovce jeden z bránících hráčů přesně nabídl puk na hokejku a Palát nezaváhal a mířil přesně do pravého horního růžku. Jeho spoluhráči přidali ještě čtyři góly a mohli se radovat z vítězství 5:0.

Zápas pouze s jedním vyloučením na každé straně, za to vcelku bohatý na góly. To bylo utkání Chicaga s Detroitem. Hosté si po dvou třetinách odnášeli do kabin vedení 3:1, kdy na třetí brance se asistencí podílel Filip Zadina. Krátce po začátku třetí části na 4:1 zvyšoval Svešnikov, ale Blackhawks se podařilo zanedlouho snížit opět na rozdíl dvou branek. Detroitsští však přidali pátou branku, na kterou dokázal až pouhých 12 sekund před koncem odpovědět český forvard Dominik Kubalík, na jehož gólu se podílel i David Kämpf.

Utkání v Minnesotě se zdálo zpočátku jako jasná záležitost. Domácí vedli ve 22. minutě už 3:0, ale i díky jejich neukázněnosti a následným vyloučením se LA Kings podařilo skóre srovnat a dotáhnout zápas do prodloužení. To naprosto brilantně rozhodl obránce Dumba pouhé tři setiny před koncem! Zuccarello mu od mantinelu přihrál přesně mezi kruhy.

Laviny si i ve druhém zápase poradili s Arizonou, tentokrát 6:2. Do prodloužení dospělo utkání Anaheimu s Vegas, po kterém se mohli radovat Rytíři. Pro Kačery jde o šestou porážku v řadě. Velký podíl na vítězství Vegas má golman Fleury, který v prodloužení předvedl několik parádních zákroků. O vítěznou trefu se postaral Karlsson, který se nenechal při úniku rozhodit ani dotírajícím Milanem a bekhendovou kličkou překonal Gibsona.

Pátou prohru za sebou zaznamenal Montreal, v prodloužení podlehl Winnipegu 1:2. I když byl v průběhu zápasu lepším týmem, který si držel i střeleckou převahu, Connor Hellebuyck držel Jets nad vodou. Prodloužení rozhodl Paul Stastny.

Divokou přestřelku nabídl duel v San Jose, kde domácí přivítali St. Louis. Celkem diváci mohli vidět 13 gólů a málem došlo i na bitku brankářů. Golman Binnington ze St.Louis se chtěl prát a začal provokovat protihráče.