Hokejový útočník Ondřej Palát vstřelil v NHL rozdílový gól Tampy Bay při výhře 2:0 v Dallasu a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. V dalších sedmi utkáních úterního programu bodoval z českých hráčů už jen Martin Nečas, který pomohl jednou přihrávkou k vítězství Caroliny 4:2 v Nashvillu. Bodová série Pavla Zachy skončila na čísle deset, protože vyšel naprázdno při prohře New Jersey 1:2 s New Yorkem Islanders.

Palát otevřel skóre v osmé minutě z přesilové hry a devátou trefou v sezoně se v tabulce českých střelců vyrovnal vedoucímu Davidu Pastrňákovi z Bostonu. Rodák z Frýdku-Místku se prosadil z pravého kruhu ranou bez přípravy k bližší tyči.

Palát při absenci Nikity Kučerova, který bude týmu scházet do konce sezony, povýšil do první přesilovkové formace a šance se zhostil skvěle. V početní převaze skóroval v tomto ročníku už šestkrát, nejvíce ze všech hráčů Tampy.

"Před sezonou jsem nevěděl, že zaujmu jeho místo, ale na střele z první v tréninku pracuju pořád," uvedl Palát, který potrestal faul soupeře už po deseti sekundách.

"Vždy je skvělé, když vám klapne hned první přesilovka v zápase. Mohli jsme ale využít ještě další ve druhé a třetí třetině. Šancí jsme si v nich vypracovali dost," podotkl český útočník, který vstřelil Dallasu v repríze posledního finále Stanleyova poháru vítězný gól i před čtyřmi dny.

Ondřej Palát se postaral o vítězný gól Tampy proti Dallasu

Tony Gutierrez, ČTK/AP

Pátou výhru Tampy v řadě pojistil Yanni Gourde při závěrečné hře Dallasu bez brankáře. Gólman Andrej Vasilevskij kryl 28 střel, připsal si třetí nulu v řadě a jeho neprůstřelnost už trvá 200 minut a 45 sekund. "Je vynikající. I když nemáme dobré pasáže, tak nám pomůže důležitými zákroky. Tentokrát vytáhl také několik klíčových zásahů. Chytal neskutečně. Je radost před ním hrát," řekl Palát.

Obhájci titulu vystřídali v čele Centrální divize Floridu, druhý finalista se ale trápí. Dallas s Radkem Faksou v sestavě vyhrál jen jedno z posledních deseti utkání a méně bodů v lize nasbíralo jen Buffalo. "Šancí jsme si ale dnes vypracovali dost. Pokud by chytal jakýkoli jiný gólman, tak branky dáme," pronesl trenér Dallasu Rick Bowness.

Martin Nečas v předchozích dvou zápasech rozhodl o výhrách Caroliny v prodloužení a nájezdech a tentokrát připravil první gól utkání. Český Český centr vystihl při hře čtyři na čtyři úmysl obránce Nashvillu Romana Josiho, získal v útočné třetině puk a přihrávkou od levého mantinelu našel před brankou úplně volného Sebastiana Aha. Ten zblízka nezaváhal.

"Byl to od něj skvělý pas. Vím, jak uvažuje, a to nám hodně pomáhá. Je to úžasný hráč," rozplýval se Aho nad Nečasovým hokejovým umem. "Vyměňujeme si krátké přihrávky a jsme v pohybu, snažíme se uvolnit. Když mu pošlu puk, tak hledá cestu, jak mi ho vrátit. Stejně to platí i naopak. Je to jeden z těch důležitých detailů, kdy prostě svému spoluhráči věříte," dodal.

Hurricanes zvýšili až na 3:0, ale domácí duel ve třetí třetině dvěma góly zdramatizovali. Hosty uklidnil až Aho druhou trefou v zápase při power play soupeře.

Pavel Zacha měl před utkáním nejdelší bodovou sérii ze všech hráčů v lize a připsal si během ní dvanáct bodů (4+8). Českého centra zastavili až Islanders a Zacha byl navíc na ledě u prvního gólu soupeře, který dal ve 42. minutě z protiútoku Oliver Wahlstrom.

Náskok hostů zvýšil o chvíli později Anders Lee a Miles Wood jen v závěrečných sekundách utkání připravil o čisté konto Semjona Varlamova.

New York Rangers zdolali Buffalo 3:2 a poprvé od konce ledna se v jejich sestavě objevil Filip Chytil. Český útočník v úvodních šesti utkáních sezony nasbíral tři body (2+1), dalších čtrnáct zápasů ale poté vynechal se zraněním v horní části těla.

Pittsburgh porazil Phiadelphii 5:2 i bez kapitána Sidneyho Crosbyho, který nemohl nastoupit kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Dva góly vítězů dal Kasperi Kapanen a Tristan Jarry se blýskl čtyřiceti zásahy. Gólman Penguins nestačil jen na dvě střely Joela Farabeeho.

Trenér Dominique Ducharme si ve třetím utkání na lavičce Montrealu připsal první výhru, poté co jeho svěřenci zdolali Ottawu 3:1. Canadiens zastavili sérii pěti proher, během níž přišel o místo Claude Julien.

Pozice trenéra se v posledních dvou dnech probírala po pěti prohrách i v Columbusu. Před utkáním s Detroitem ale generální manažer klubu Jarmo Kekäläinen prohlásil, že John Tortorella má jeho plnou podporu. Blue Jackets zabrali a i díky třem gólům v prostřední třetině zvítězili 4:1.

Zápas v Columbusu sledoval poprvé v sezoně omezený počet diváků a v úterý se část kapacity haly mohla zaplnit i v New Jersey, New Yorku, Pittsburghu a Dallasu.