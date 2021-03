Byla to jedna z hlavních událostí přestávky mezi sezonami. Nejstarší a zároveň nejvyšší aktuálně působící hráč v NHL po čtrnácti sezonách opustil Boston, kde celou dobu dělal kapitána a odehrál za něj 1023 zápasů, a zamířil do Washingtonu.

Teď se do Bostonu vrátil. A dočkal se vřelého přivítání, byť je jasné, že kdyby do TD Garden mohli fanoušci, bylo by to bouřlivější.

„Mrzelo mě, že si nemohl užít návrat před vyprodanou arénou. Bylo by opravdu milé, kdyby ho tu mohlo přivítat 18 tisíc fanoušků, v současné situaci to ale bohužel nejde," prohlásil po utkání kouč Bostonu Bruce Cassidy.

Při jedné z pauz během první třetiny Boston pustil na kostce nad ledem vzpomínkové video se vzkazy fanoušků a osob spojených s bostonským klubem. Nechyběly Chárovy záběry z jeho zápasů za Bruins, včetně těch, jak v roce 2011 zvedal nad hlavu Stanley Cup.

„Děkujeme za čtrnáct úžasných sezon," zazněla na videu od jednoho z fanoušků. Hráči obou týmů na střídačkách povstali a hokejkami začali bušit do mantinelu. David Pastrňák nebyl výjimkou. Gólman Bruins Tuukka Rask v brankovišti tleskal.

Zdeno Chára naskakuje na led v Bostonu.

AP Photo/Charles Krupa, ČTK/AP

Slovenský obr všem pokynul rukavicí a rovněž hokejkou poklepal do mantinelu. Bylo vidět, že je dojatý. „Zdeno Chára musel zadržovat slzy," napsal portál bostonhockeynow.com.

„Od chvíle, co jsem podepsal smlouvu s Bruins, jsem cítil propojení s bostonskými fanoušky a celým městem. Vytvořil jsem si tady spoustu skvělých přátelství, společně jsme si tu prošli mnoha vrcholy a pády. Vždycky jsem ale cítil energii a podporu fanoušků, kteří za námi stáli i v těžkých časech. Nejlepší moment, který můžeme společně sdílet, byl zisk Stanleyova poháru v roce 2011," připomenul Chára ještě před zápasem deset let starý úspěch Medvědů.

Chára měl nakonec radost nejen z výhry 2:1, protože Washington dokázal zareagovat na gól Davida Pastrňáka z třetí třetiny a nakonec zápas otočil v nájezdech, v nichž jako jediný uspěl Jakub Vrána. Před zápasem se navíc po více než dvou měsících mohl potkat se svou nejbližší rodinou - manželkou Tatianou, dcerkou Elliz a syny Zackem a Benem.

Ti všichni kvůli pandemickým opatřením zůstali v Bostonu, a tak se svým tátou resp. manželem byli v kontaktu jen přes videohovory. „Bylo krásné je po tak dlouhé době vidět a být zase na jeden den otcem," přiznal Chára.