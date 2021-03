Ambiciózní kanadský klub, za nějž chytá český brankář David Rittich, neprožívá ideální vstup do sezony. V tabulce Severní divize je pátý a mimo pozice zajišťující postup do play off, z 24 zápasů vyhrál jedenáct.

"Pokud bychom nějak chtěli označit náš tým, tak určitě jsme hodně nekonzistentní. Nemá to nic společného s nějakou identitou. Je jasné, že vždycky nepodáte nejlepší výkon. I v takovém případě ale musíte hrát natolik dobře, aby to bylo dostačující. To ale není náš případ. V naší výkonnosti byly obrovské výkyvy," řekl generální manažer Brad Treliving stanici Sportsnet ještě před ohlášením změny na trenérském postu.

BREAKING: The Flames have fired head coach Geoff Ward and have hired Darryl Sutter as his replacement.https://t.co/IPzhoxTt8p — Sportsnet (@Sportsnet) March 5, 2021

Osmapadesátiletý Ward vedl Calgary od listopadu 2019, kdy nahradil Billa Peterse, jenž z funkce odstoupil kvůli nařčení z rasistického a násilného chování v minulosti. Nejprve byl dočasným hlavním koučem, loni v září byl oficiálně jmenován hlavním trenérem.

Sutter v Calgary působil v letech 2002 až 2011. Úvodní tři a půl sezony byl trenérem a generálním manažerem, poté zastával jen druhou funkci a v závěru měl na starosti "hokejové operace". V minulosti vedl i Chicago, San Jose a Los Angeles Kings, s kterými dvakrát získal Stanleyův pohár. S Calgary postoupil v roce 2004 do finále NHL, ve kterém Flames prohráli s Tampou.

"Když nehrajete dobře, má to své následky. Chceme, aby se soupeřům proti nám hrálo těžko. Chceme být důrazní, fyzičtí, pracovití. A silní v ofenzivě," řekl Treliving.