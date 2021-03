Útočník New Jersey Pavel Zacha potvrdil gólem do sítě NY Islanders dobrou formu, na body to Ďáblům ale nestačilo, Ostrovanům podlehli 2:3. Na Zachu pak navázalo asistencemi hned několik českých hokejistů. Ondřej Palát s Jakubem Voráčkem přihrávali hned dvakrát. Po jedné asisteci zapsali Radko Gudas, Dominik Kubalík, David Kämpf, Radek Faksa i Tomáš Hertl.