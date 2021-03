V médiích a v diskuzích mezi fanoušky se mu nedostává tolik prostoru jako Pastrňákovi, Bergeronovi nebo Marchandovi, přesto je pro Boston nepostradatelným mužem. Ve středu na ledě Buffala to český hokejový útočník David Krejčí zase potvrdil. Na výhře 4:1 se podílel třemi asistencemi a v NHL, v níž svou kariéru spojil právě výhradně s Medvědy, překonal teprve jako osmý hráč v historii Bruins hranici 700 bodů.

„Moc mu gratuluju. Všichni fanoušci Bostonu vědí, jak je pro tým důležitý, zvláště v play off. Dokazuje to každým rokem, je spolehlivým tahounem," vysekl trenér Bruins Bruce Cassidy poklonu Krejčímu, jenž za Boston hraje už od roku 2006 a o pět let později s ním vyhrál Stanley Cup.

Čtyřiatřicetiletý rodák ze Šternberku zaznamenal své tři asistence proti Buffalu v rozmezí 31. až 45. minuty a celkově tak má v NHL na svém kontě 702 bodů za 208 gólů a 494 nahrávek v 935 zápasech.

Hráči s nejvíce body v klubové historii Bostonu: 1. Ray Bourque 1506 b. 2. Johnny Bucyk 1339 3. Phil Esposito 1012 4. Rick Middleton 898 5. Patrice Bergeron 894 6. Bobby Orr 888 7. Wayne Cashman 793 8. David Krejčí 702

„Je vážně ohromující, co v kariéře dokázal," velebil Krejčího jednatřicetiletý americký forvard Craig Smith, jemuž český parťák z druhé útočné formace Bostonu připravil v Buffalu gól na 3:1.

„Hrát s Davidem je úžasné. Je to skvělý hráč a je jedním z nejchytřejších, s jakými jsem kdy nastupoval. Umí zpomalit hru, počkat si na vhodný moment pro přihrávku. Vidí i skulinky, kudy puk poslat. To je působivé," pokračoval Smith, jenž k Bruins přišel před sezonou po devíti letech strávených v Nashvillu.

Krejčího výjimečnost spočívá i v jeho neobyčejné přizpůsobivosti. Zatímco formace Pastrňák-Bergeron-Marchand hraje drtivou většinu zápasu spolu, Krejčímu se spoluhráči v lajně dost často mění. Pro něj to ale není žádný problém.

„Dokázal se prosadit, ať už měl v útoku kohokoliv. V tom spočívá jeho jedinečnost. Jeho styl je nezaměnitelný, spoluhráči si na to musí zvyknout. Pokud jste ale střelec, tak se můžete spolehnout, že vám bude od něj na hokejce přistávat jeden puk za druhým. Jeho spoluhráči si jen musí najít volné místo a být připraveni na jeho pasy. To je jeho největší přednost. Hra s pukem a čtení hry," dodal Cassidy.

Historické pořadí kanadského bodování Čechů v NHL: 1. Jaromír Jágr 1733 zápasů/1921 bodů (766+1155) 2. Patrik Eliáš 1240/1025 (408+617) 3. Milan Hejduk 1020/805 (375+430) 4. Václav Prospal 1108/765 (255+510) 5. Robert Holík 1314/747 (326+421) 6. Petr Sýkora 1017/721 (323+398) 7. Petr Nedvěd 982/717 (310+407) 8. Martin Straka 954/717 (257+460) 9. Jakub Voráček 940/717 (212+505) 10. Robert Lang 989/703 (261+442) 11. David Krejčí 935/702 (208+494)

Krejčímu po sezoně vyprší v Bostonu smlouva a mezi fanoušky se čile spekuluje, jestli mu vedení klubu předloží nabídku na nový kontrakt. A Medvědi dobře vědí, o co by případným odchodem českého centra přišli...