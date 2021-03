Hokejista Pittsburghu Jevgenij Malkin (vpředu) slaví branku do sítě Buffala v zápase NHL.

Malkin se v úterním duelu srazil v závěru první třetiny s obráncem Jarredem Tinordim. "Když přijdete o Malkina, je to těžká ztráta, protože on toho týmu tolik přináší," řekl trenér Mike Sullivan. Předpokládá, že po týdnu by mohl být Malkinův stav lepší.

Malkin přitom zažíval úspěšné období. Ve dvou týdnech od 2. do 15. března nasbíral v osmi zápasech před zraněním osm gólů a 16 asistencí.