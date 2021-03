Při autonehodě zemřel ve středu bývalý kanadský hokejový obránce Bob Plager. Legendě St. Louis Blues bylo 78 let.

Svou kariéru v NHL zahájil Plager v roce 1964 v New York Rangers, ale naplno se prosadil až po výměně do St. Louis o tři roky později. Za Blues odehrál během jedenácti sezon 616 zápasů a pomohl jim třikrát do finále Stanleyova poháru.

V klubu pak dlouhá léta působil jako funkcionář, a krátce i jako kouč. V roce 2017 vyřadili Blues na Plagerovu počest jeho číslo 5.