Český gólman Caroliny Patr Mrázek prožil famózní návrat po zranění. Do branky se vrátil po 31 utkáních a hned vychytal čisté konto. Obránce Detroitu Filip Hronek pomohl jednou přihrávkou k vítězství 5:1 nad Tampou Bay. Přihrávkou se prezentoval také Pavel Zacha z New Jersey. Ďáblové ale nakonec na Washington nestačili a podlehli mu 4:5. Do branky Calgary se postavil David Rittich a při prohře 2:4 pochytal celkem 26 střel Toronta.