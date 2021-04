Vladař se letos poprvé v brance Bostonu představil v polovině března a zatím vychytal Bruins dvě výhry. Má bilanci 2,03 inkasovaného gólu na zápas a úspěšnost zásahů 92,9 procenta. Pětatřicetiletý Halák v tomto ročníku odchytal 17 utkání.

Boston drží v tabulce Východní divize poslední postupové čtvrté místo do play off se čtyřbodovým náskokem před Philadelphií a New York Rangers.