Od chvíle, kdy Jakub Voráček začal působit ve Philadelphii (2011), hrají hokejisté Flyers jako podle dětské říkačky. Pravidelně totiž v NHL střídají sezony, kdy postoupí do play off a v té následující se do něj nedostanou. Letošní rok nevypadá, že bude výjimkou. Tým z Pensylvánie, který hrál loni v semifinále Východní konference, ztrácí na postupové příčky už pět bodů.