Vrána si v této sezoně připsal ve 39 zápasech 25 bodů za 11 branek a 14 asistencí. Na začátku dubna zůstal ve dvou zápasech jako zdravý náhradník jen na tribuně, v posledních čtyřech duelech už v sestavě nechyběl. V pátečním utkání při výhře v Buffalu 4:3 jednou skóroval a ukončil 13 duelů trvající gólový půst. V neděli v Bostonu se na vítězství 8:1 podílel jednou asistencí.

Za pět sezon v NHL má Vrána na kontě 284 zápasů a 157 bodů (76+81). V 38 duelech play off si připsal vicemistr světa ze šampionátu osmnáctek z roku 2013 tři góly a pět asistencí. Po sezoně Vránovi vyprší dvouletý kontrakt na 6,7 milionu dolarů a může se stát chráněným volným hráčem. V Detroitu se potká s obráncem Filipem Hronkem a útočníkem Filipem Zadinou.

Třicetiletý Pánik v této sezoně sehrál za Capitals 36 zápasů a nasbíral devět bodů za tři branky a šest asistencí. Bývalý hráč Tampy Bay, Toronta, Chicaga a Arizony v NHL nastoupil dohromady k 505 utkáním a zaznamenal 190 bodů (87+103). Ve 20 duelech play off vstřelil jeden gól a na čtyři přihrál.

Do Severní Ameriky se vydal v roce 2009 z Třince, v jehož dresu okusil i českou extraligu. Má ještě na příští dvě sezony platnou čtyřletou smlouvu na 11 milionů dolarů.

Obránce New Yorku Rangers Ryan Lindgren (55) v bruslařském souboji s Jakubem Vránou z Washingtonu Capitals během utkání NHL.

Šestadvacetiletý Mantha v tomto ročníku ve 42 zápasech nasbíral 21 bodů za 11 branek a 10 asistencí. Red Wings si jej vybrali v roce 2013 v prvním kole draftu na 20. místě a v NHL má bilanci 194 bodů (95+99) z 302 duelů. Loni v listopadu uzavřel čtyřletý kontrakt na 22,8 milionu dolarů.

Gubranson se stěhuje z Ottawy do Nashvillu

Obránce Erik Gudranson odchází v NHL z Ottawy do Nashvillu. Predators získali devětadvacetiletého Kanaďana výměnou za právo výběru v sedmém kole draftu v roce 2023. Gudbransonovi skončí po této sezoně tříletý kontrakt na 12 milionů dolarů a může se stát v létě nechráněným volným hráčem.

Do rodné Ottawy byl Gudbranson vyměněn loni v říjnu z Anaheimu a v dresu Senators si připsal ve 36 zápasech gól a dvě asistence. V roce 2010 si jej vybrala Florida jako trojku draftu a v květnu 2016 zamířil do Vancouveru. Odtud odešel do Pittsburghu a následně do Anaheimu.

V NHL má na kontě 554 zápasů a 76 bodů (21+55). V 17 duelech play off vstřelil jednu branku.

Calgary vyměnilo útočníka Bennetta do týmu Floridy

Kanadský útočník Sam Bennett mění poprvé za kariéru v NHL dres. Z Calgary, které si ho vybralo v roce 2014 jako čtyřku draftu, míří do týmu Floridy. Panthers za něho obětovali mladého švédského útočníka Emila Heinemana.

Bennett se zaskvěl bodově nejvíce ve své nováčkovské sezoně (2015/16), kdy si za 77 zápasů připsal 36 bodů díky 18 gólům a stejnému počtu nahrávek. V probíhajícím ročníku zaznamenal důrazný útočník ze 38 startů jen 12 bodů (4+8). Celkem pak čítá jeho bilance v základní části NHL 402 duelů a 140 bodů (67+73).

Devatenáctiletý Heineman na příležitost teprve čeká. Součástí výměny jsou i pozice při draftu. Zatímco Flames získali právo volby ve druhém kole pro rok 2022, volba Panthers se vztahuje k šestému kolu výběru talentů v témže roce.