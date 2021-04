Hokej je sport pro tvrdé chlapy. Tohle rčení se v zápase New Jersey proti Pittsburghu opět potvrdilo. Obránce Devils P.K. Subban při nešťastném pádu utrpěl hodně bolestivé zranění, poté co mu brusle rozřízla pravé stehno. Ani to mu však nezabránilo zápas dohrát a dokonce skórovat!