Český reprezentant, jemuž se přezdívá Řezník, napřáhl ve druhé třetině středečního zápasu s Dallasem z prostoru mezi vrcholem kruhu pro vhazování a modrou čárou. Jeho rána se však nadzvedla o hokejku Rhetta Gardnera a odražený puk následně obloukem doplachtil za záda brankáře Antona Chudobina.

Zvýšil tím na 2:1 pro Panthers a gólovou radost si vychutnal poprvé od 7. ledna 2020, kdy se trefil ještě v dresu Washingtonu.

„Jsem rád, že mi to tam konečně spadlo. Měl jsem trochu štěstí, ale jsem opravdu šťastný, že jsem dostal puk do brány. Bylo to pro mě hodně strhující, když jsem viděl všechny kluky, jak se radují kvůli mně. To bylo fakt dobré," dělil se 30letý kladenský rodák o své pocity po utkání.

Svým zásahem navíc přispěl k výhře Floridy 3:2 v prodloužení, díky níž jeho tým ukončil sérii tří porážek. V Centrální divizi mají Panteři momentálně na třetím místě stejný bodový zisk jako druhá Tampa i první Carolina.

„Šli jsem do toho zápasu s tím, že opravdu nutně potřebujeme vyhrát. Prohrát třikrát za sebou není nikdy moc velká zábava, ale věděl jsem, že to v nás pořád je. V posledních zápasech jsme moc nezískávali odražené puky, podle mě jsme to nebyli úplně my. Ale dnešek už byl krok správným směrem," těšilo Gudase.

Právě on je v týmu specialistou na získávání puků, tvrdou hru a vytvářením prostoru pro spoluhráče. V celé NHL je druhý v počtu rozdaných hitů. Se vstřelými brankami ale vždy šetřil. V minulé sezoně například vstřelil dva. V předminulém ročníku ještě v týmu Philadelphie čtyři.