„Vítek je trochu jako tajný agent. Když se daří, nikdo ho moc nesleduje, přitom jeho zákroky jsou klíčové k tomu, abychom mohli vyhrávat," prohlásil na gólmanovu adresu obdivně obránce Caps Nick Jensen.

Celkově má Vaněček na svém kontě 17 výher z 29 odchytaných zápasů s úspěšností 91,33 %. Společně se svým spoluhráčem Iljou Samsonovem se střídají v bráně Capitals a trenér Peter Laviolette s touto dvojicí může počítat i pro nadcházející souboje o Stanley Cup.

Přitom právě post brankáře měl být v sezoně pro Washington problematický... Klub přišel o slavného Henrika Lundqvista. Ten na konci minulého roku podstoupil operaci srdce a oznámil, že do tohoto ročníku NHL nezasáhne.

Otevřela se šance právě i pro Vaněčka. V roce 2014 rodáka z Havlíčkova Brodu z 39. místa draftoval právě Washington, následovalo dlouhé čekání, strávil pět sezon v AHL v Hershey Bears, farmářském celku Capitals. Teď už se ovšem s úspěšností 91,33 % a průměrem 2,59 gólu na zápas řadí na 20. místo v tabulce brankářů NHL.

V minulém týdnu Vaněček potvrdil, že je pro Capitals zvláště velkým přínosem. I díky jeho výkonu se Washington s 60 body drží na první příčce Východní divize. Dobrý výkon podal již v úterý 6. dubna, kdy proti New York Islanders pochytal 38 z 39 střel (97,4 %), avšak jeho tým nedokázal vstřelit ani jednu branku, a proto Capitals prohráli těsně 0:1. O tři dny později už svému klubu vychytal výhru 4:3 nad Buffalem, když zlikvidoval 30 střel Šavlí a připsal si tak 90,9% úspěšnost. Skvělým dnem pro Washington byla neděle 11. dubna, kdy hráči Capitals porazili Boston Bruins vysoko 8:1. Český gólman, jenž chytil 34 střel soupeře, vyšel ze zápasu s 97,1% úspěšností.

Do pro něj vydařeného údobí spadla i uzávěrka přestupů v NHL. Týkala se i jeho krajana Jakuba Vrány, kterého Caps vyměnili s Richardem Pánikem do Detroitu a přidali k nim i dvě vysoké volby v nadcházejících dvou draftech. Opačným směrem putoval útočník Anthony Mantha.

„Díky za těch šest úžasných let, kdy jsi stál po mém boku a pomáhal mi, kdykoliv jsem to potřeboval," děkoval Vaněček Vránovi prostřednictvím svého instagramového účtu. „Byly to s tebou skvělé časy! Hodně štěstí! Už teď mi chybíš, brácho," zalitoval útočníkova odchodu gólman.