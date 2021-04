Z utkání sice uběhlo pouhých 80 vteřin, fanoušci přítomní v T-Mobile Areně ale všichni do jednoho povstali a zahrnuli dvojnásobného olympijského vítěze z Vancouveru a Soči, mistra světa z roku 2003 a vítěze Světového poháru z roku 2004 potleskem.

Pochopitelně aplaudovala i Marleauova žena Christina a jejich čtyři synové. Dvojka draftu NHL z roku 1997 zdviženou hokejkou všem děkovala a měla co dělat, aby zadržela slzy. Na první pohled bylo patrné, že je má na krajíčku. Že je dojatý...

„Být zmíněný ve stejné větě jako Gordie Howe je úspěch, o kterém může většina hokejistů jen snít. Překonat jeden z jeho rekordů je historická věc," říkal komisionář NHL Gary Bettman v předtočeném videu, které právě běželo na kostce nad ledem.

Pořadí hráčů s nejvyšším počtem zápasů v NHL: 1. Patrick Marleau (San Jose, Toronto, Pittsburgh) 1768 2. Gordie Howe (Detroit, Hartford) 1767 3. Mark Messier (Edmonton, Vancouver, NY Rangers) 1756 4. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida, Calgary) 1733 5. Ron Francis (Hartford, Pittsburgh, Carolina, Toronto) 1731 6. Joe Thornton (Boston, San Jose, Toronto) 1669 7. Mark Recchi (Edmonton, Vancouver, NY Rangers) 1652 8. Chris Chelios (Montreal, Chicago, Detroit, Atlanta) 1651 9. Dave Andreychuk (Toronto, New Jersey, Boston, Colorado, Buffalo, Tampa Bay) 1639 10. Scott Stevens (Washington, St. Louis, New Jersey) 1635

Marleau v nejslavnější hokejové lize světa debutoval v říjnu 1997 v osmnácti letech. V NHL hrál ve čtyřech různých dekádách, což se z aktivních hráčů podařilo jen Joeovi Thorntonovi a Zdenu Chárovi. Gordie Howe jako jediný nastupoval dokonce v pěti dekádách.

Marleau nastupoval za Sharks až do konce sezony 2016/17. Následně zamířil na dva roky do Toronta, poté se vrátil do San Jose a minulý ročník dohrál v Pittsburghu. V polovině loňského října uzavřel roční kontrakt na 700 tisíc dolarů znovu se Žraloky. V 1768 duelech základní části nasbíral 1196 bodů za 566 gólů a 630 asistencí, v play off si ve 195 duelech připsal 127 bodů (72+55).

„Při tom všem, co se děje, je mou největší obavou, že nepoděkuji každému, že někoho vynechám. Chci být schopen poděkovat každému, a pokud bych na někoho zapomněl, tak mě to mrzí. Ale pokusím se to napravit a poděkuji každému, komu poděkovat potřebuji. Jsem velmi vděčný," prohlásil Marleau, jehož San Jose na ledě Vegas prohrálo 2:3 po samostatných nájezdech.

Přesto se po zápase mluvilo jen o něm. A komplimenty mu skládali i hráči domácích. Nejdříve na ledě a potom i na tiskové konferenci.

„Myslím, že zatím Patricka nedokážeme dostatečně ocenit. Až si večer doma sednu a popřemýšlím o tom, co se právě stalo, myslím, že mnou budou cloumat emoce. Bylo mi ctí být u Patrickova velkého večera," smekl před Marleauem Mark Stone, autor dvou branek Golden Knights.

Patrick Marleau - nový rekordman v počtu odehraných zápasů v základní části NHL.

John Locher, ČTK/AP

„Ten rozdíl ve hře a v rychlosti, jak se hráči připravují a forma, v níž jsou a ve které přicházejí do kempů ... Nevidím nikoho, kdo by to vydržel tak dlouho," míní kouč Sharks Bob Boughner, že rekord Marleaua už nikdo nepřekoná.