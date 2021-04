Nejen, že se hráči Ottawy pohybují na spodních příčkách tabulky NHL, ale potýkají se i s problémy v brankovišti. V utkání s Vancouverem se zranili oba maskovaní muži, kteří byli původně připraveni naskočit do zápasu, a tak nechybělo moc a mezi tyče se musel postavit útočník Arťom Anisimov.

Už během rozbruslení se zranil Švéd Anton Forsberg, kterého si během sezony Senators stáhli z listiny volných hráčů, právě kvůli častým zraněním gólmanů. Forsberga tedy na postu jedničky nahradil spoluhráč Matt Murray. Na post dvojky byl z tzv. taxi squadu povolán Marcus Högberg.

Jenže ve 25. minutě si Murray způsobil zranění v dolní části těla a byl nucen z utkání odstoupit. Rázem tak měla Ottawa k dispozici už jen jednoho muže v masce a ocitla se v problémech.

Podle pravidel musel být připraven ještě další náhradník pro případ, že by se něco stalo i Högbergovi. Nemusel by to být takový problém, kdyby trenér brankářů Zac Bierk, který v NHL odchytal dvě sezony, nebyl po třech operacích kyčlí. Ten se tedy mezi tyče postavit nemohl. Kdo dál?

Do brankářské výstroje se tedy navlékl hráč, který má na kontě 770 startů v NHL, ale na pozici útočníka, Arťom Anisimov. Urostlý forward však úplně zaskočený nebyl, protože i on figuruje na postu náhradníka v taxi squadu. Hráči ale po zápase přiznali, že bylo vtipné ho vidět navlečeného v gólmanské výstroji.

Zápas, ve kterém Senátoři podlehli Vancouveru 2:4, tedy odchytal Högberg a Anisimov si na svou premiéru v brance musí ještě počkat. Okamžik dal vzpomenout na situaci z února loňského roku, kdy se v brance Caroliny představil rolbař David Ayres. Ten šokoval svět, když po zranění Jamesa Reimera i Petra Mrázka vychytal proti Torontu vítězství.