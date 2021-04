Konec základní části NHL se ostrým tempem blíží. Kromě vyladění formy na play off není špatné připomenout se i před hlasováním o individuálních trofejích. Gólmanovi Washingtonu Vítkovi Vaněčkovi se to povedlo v úterním zápase s New York Islanders (1:0). Mohlo by to ale stačit až na zisk Calder Trophy?

Vaněček vychytal druhou nulu v sezoně a členové Asociace profesionálních novinářů mají zase o důvod víc, aby o 25letém brankáři uvažovali jako o adeptovi na cenu pro nejlepšího nováčka základní části, kterou dosud žádný Čech v historii nezískal.

„Nešlo na mě moc střel, ale člověk musí zůstat soustředěný a snažit se pomoct zákrokem, když je to potřeba," tvrdil Vaněček, který mezi gólmany nováčky vychytal v sezoně nejvíc výher: 18. K tomu má průměr 2,68 gólu na utkání a úspěšnost zákroků 91 procent. To jsou dost slušné argumenty.

Posledním brankářem, který cenu nejlepšího nováčka získal, byl v sezoně 2008–09 Kanaďan Steve Mason z Columbusu.

Výkony českého gólmana Capitals letos přispěly k suverénnímu washingtonskému postupu do play off, na rozdíl od finského nováčka Chicaga Kevina Lankinena (16 výher, průměr 2,95 a úspěšnost 91 procent) a Rusa Igora Šesťorkina z New York Rangers (15 výher, průměr 2,42, úspěšnost 92,2 procenta), jejichž týmům už zbývají jen teoretické naděje na účast ve vyřazovací části.

Vaněček má v tuto chvíli také o 11 startů víc než další úspěšní nováčci mezi tyčemi Kaapo Kähkönen z Minnesoty a Alex Nedeljkovic z Caroliny, kteří se naopak v play off představí.

Fazona českého čahouna je zralá minimálně na místo mezi nejlepší trojicí nováčků sezony. Do hlav hlasujících ale nikdy nevidíte.

Favoritem je Kaprizov

Obecně mezi zámořskými novináři platí konsenzus, že by se měli oceňovat skuteční nováčci mezi dospělými, i když je výběr zúžen na hráče do 26 let. Takže v roce 2016 mohl vyhrát 24letý ruský šikula Artěmij Panarin, který přišel z KHL jako hotový hráč.

Loni to byl však jeden z hlavních protiargumentů, proč skončil v hlasování o Calder Trophy kanonýr Chicaga Dominik Kubalík (tehdy čtyřiadvacetiletý) až třetí, ačkoli v základní části jako jediný z nováčků nastřílel 30 gólů. V hlasování se neprodral přes duo beků Cale Makar (Colorado), Quinn Hughes (Vancouver).

"Já bych ale tyhle kluky volil taky. V jejich věku jsem pomalu nehrál extraligu a oni tady řídí první přesilovku," pravil smířlivě Kubalík po triumfu 21letého Makara.

Letos je ale situace jiná a na čele prognóz se objevil opět hráč s bohatými zkušenostmi z KHL Kirill Kaprizov (24) ve službách Minnesoty, který už stačil nastřílet 22 branek za 48 zápasů.

Americká úderka mezi hlasujícími bude zase jistě tlačit nahoru útočníka Dallasu Jasona Robertsona a ottawského Joshe Norrise…

Z Čechů zatím dopadl v hlasování o Calder Trophy nejlépe v roce 2014 Ondřej Palát. Třetí kromě Kubalíka skončili Patrik Eliáš (1998), Milan Hejduk (1999) a Martin Havlát (2001). Přiřadí se k nim letos Vaněček?