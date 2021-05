Finský centr Aho zastupující Centrální divizi zaznamenal v 16 dubnových zápasech 18 bodů (6+12). I díky němu byla Carolina s 24 body nejlepším týmem měsíce, zajistila si potřetí za sebou postup do play off a posunula se do čela celé NHL.

MacKinnon se podílel na více než polovině gólů Avalanche v měsíci (21 ze 40) a díky devíti gólům a 12 asistencím z 13 zápasů byl nejproduktivnějším hráčem Západní divize. Colorado si zahraje play off čtvrtou sezonu po sobě.

Levý křídelní útočník Bostonu Marchand vládl v dubnu statistikám NHL v bodech (24) i gólech (14). Bodoval v 11 ze 17 zápasů. Centr Toronta Matthews nastřílel ve 13 dubnových duelech 12 gólů a pomohl Maple Leafs k pátému postupu do bojů o Stanley Cup za sebou.

Nováčkem měsíce byl vyhlášen útočník Jason Robertson z Dallasu, jenž v 17 zápasech zaznamenal 18 bodů (8+10).