Po sedmé za posledních osm sezon si hokejisté Tampy Bay zahrají o Stanley Cup. Nyní si za cíl vytyčili triumf v celé Centrální divizi, díky čemuž by si zajistili nejvýhodnější pozici pro vyřazovací boje.

„Za poslední roky jsme si zvykli na nejvyšší cíle. Postup do play off pro nás byla základní meta, samozřejmě ale chceme ještě víc," prohlásil útočník Brayden Point. „Pokud by se nám povedlo divizi vyhrát, bylo by to skvělé," dodal.

Momentálně se Blesky se 73 body nachází na třetí příčce v divizi za Hurikány z Caroliny (79 bodů) a Floridou (75). V posledních zápasech se Tampě dařilo, vyhrála pět z posledních šesti zápasů, přičemž ztratila pouze jediný bod v sobotním utkání proti Detroitu Red Wings v samostatných nájezdech. Na vítězství v divizi, však může pomýšlet i druhá Florida, která má sice o dva body víc než Bolts, ale zároveň odehrála i o dva zápasy víc.

Český útočník Tampy Bay Lightning Ondřej Palát zářil v duelu s Columbusem Blue Jackets.

Kim Klement, Reuters

Dlouhodobá absence Kučerova a Stamkose, který by však podle predikcí mohl nastoupit 5. května k zápasu s Dallasem, je zajisté nevýhodou, avšak trenér Cooper se může spolehnout i na jiné hráče. Kromě hvězdných útočníků Ondřeje Paláta nebo Braydena Pointa, je velkým přínosem rovněž útočník Blake Coleman, který v posledním zápase jeden gól vstřelil a na druhý přihrál.

„To je dlouhodobě naše velká výhoda. Nejsme závislí na jednom či dvou hráčích, produktivita je rozdělená napříč celým mužstvem," říká obránce Michail Sergačjov. „Pro soupeře jsme tak daleko hůře čitelní."

Bleskům zbývají do konce zkrácené základní části celkem čtyři utkání, a to dvě proti Dallasu a rovněž dvě proti Floridě. Pokud chtějí Bolts vyhrát celou Centrální divizi, neměli by v nadcházejících duelech ztratit ani bod.

„Do konce základní části zbývá ještě dost utkání, abychom se o první místo poprali," sděluje hlavní trenér Jon Cooper. „Máme proti sobě kvalitní soupeře, zároveň ale víme, čeho jsme schopní. Určitě je to v našich silách."