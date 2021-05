Den po ostré kritice vedení NHL byli podle zámořských médií odvoláni z funkce prezident New York Rangers John Davidson a generální manažer Jeff Gorton. Nahradí je dosavadní asistent generálního manažera Chris Drury.

Rangers, kteří jsou bez šancí na play off, sáhli k nečekanému kroku tři zápasy před koncem sezony. A jen krátce poté co se opřeli do šéfa oddělení pro bezpečnost hráčů George Parrose, který podle prohlášení klubu není schopen nadále zastávat funkci.

Klubu se nelíbilo, že útočníkovi Tomu Wilsonovi z Washingtonu za hrubé napadení Pavla Bučněviče a Artěmije Panarina vyměřil pouze pokutu 5000 dolarů. Wilson byl přitom už v minulosti za podobné excesy několikrát potrestán.