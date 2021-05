Vedení NHL zmírní pro play off koronavirová opatření pro kluby, jejichž týmy dosáhnou stanovené hranice proočkovanosti. Podle zveřejněného návrhu by se úlevy týkaly mužstev, v nichž bude mít kompletně dokončenou vakcinaci proti covidu 85 procent cestujících členů. U týmu, s nímž standardně cestuje 56 osob, by tak muselo být očkováno 48 členů.