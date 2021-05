V nočním duelu NHL se utkal Winnipeg s Torontem. V první třetině se Maple Leafs dostali do vedení. Jets vyrovnali začátkem druhé třetiny, ale krátce na to se Toronto opět skórovalo. Hokejisté Winnipegu však dokázali znovu vyrovnat. Ve třetí třetině se dokonce prosadili dvakrát a to je poslalo do vedení.



I přes více střel na branku nemělo Toronto šanci. Jets totiž podržel gólman Connor Hellebuyck, který si připsal 34 zákroků a jeho úspěšnost činí 94,4 %. V posledním zápase základní části zvítězil Winnipeg 4:2.

Winnipeg - Toronto 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) Branky: 34. a 45. Connor, 22. Appleton, 60. Harkins - 8. Engvall, 26. I. Michejev. Střely na branku: 24:36. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Connor, 2. Lowry (oba Winnipeg), 3. I. Michejev (Toronto).