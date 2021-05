Hokejista Colorada Nazem Kadri dostal v NHL trest na osm zápasů za ostrý faul na obránce St. Louis Justina Faulka, kterého v druhém duelu série play off trefil do hlavy. Disciplinární komise ve zdůvodnění verdiktu zdůraznila, že se útočník provinil opakovaně. Pokud si osmizápasový trest nestihne odpykat v play off aktuální sezony, převedou se mu zbývající duely do nového ročníku. Colorado vede v sérii nad St. Louis už 3:0.