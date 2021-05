Hokejisté Tampy s Ondřejem Palátem a Janem Ruttou slaví postup do druhého kola Stanley Cupu poté, co ve středečním duelu smetli Floridu 4:0 a celkově na zápasy zvítězili 4:2. Po stejném výsledku série postoupil také New York Islanders, který vyřadil Pittsburgh. Ostrované zdolali Tučňáky v šestém duelu 5:3. Minnesota porazila Vegas 3:0 a srovnala stav série na 3:3. Žádný z českých hokejistů ve středu nebodoval.