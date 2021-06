S Crosbym jsou na ocenění nominováni další útočníci Auston Matthews z Toronta a Connor McDavid z Edmontonu, který má šanci na třetí úspěch v této anketě. Vítěz bude vyhlášen během finále Stanleyova poháru.

Třiatřicetiletý Crosby získal Cenu Teda Lindsayho v letech 2007, 2013 a 2014. V této sezoně nasbíral v 55 zápasech základní části 24 gólů a 38 asistencí.

O devět let mladší McDavid může zopakovat svá vítězství z let 2017 a 2018. Nejproduktivnější hráč NHL posbíral 33 branek a 72 asistencí. V případě úspěchu by navázal na loňský triumf klubového spoluhráče Leona Draisaitla.

Třiadvacetiletý Matthews, jenž se stal díky 41 gólům z 52 zápasů nejlepším střelcem soutěže, je mezi finalisty poprvé.