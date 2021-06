Dvě asistence Ondřeje Paláta výrazně pomohly Tampě k vítězství ve čtvrtém zápase 2. kola play off série s Carolinou. Hostům nestačilo ani 20 zásahů Petra Mrázka, kterému se zápas v dresu Hurricanes příliš nepovedl. Gól Davida Krejčího byl pohříchu jediným zásahem Bostonu na ledě Ostrovanů z New Yorku. Boston ve čtvrtém zápase 2. kola play off podlehl 1:4.